В августе 2024 года памятник Михаилу Барклаю-де-Толли исчез с рижской Эспланады - Рижская дума в рамках пересмотра исторических символов после российского вторжения в Украину связала его с наследием империализма и русификации. Однако вместо пыльного склада, где покоятся сотни сброшенных с постаментов однообразных "Ильичей", памятник был перенесен на частную землю в Юрмалу. Владельцем оказался Евгений Гомберг - человек, который более двадцати лет назад профинансировал его установку на Эспланаде. Эта история необычна не только тем, что городской памятник всегда оставался частной собственностью, но и тем, что она - лишь вершина глубокого айсберга.