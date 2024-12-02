В августе 2024 года памятник Михаилу Барклаю-де-Толли исчез с рижской Эспланады - Рижская дума в рамках пересмотра исторических символов после российского вторжения в Украину связала его с наследием империализма и русификации. Однако вместо пыльного склада, где покоятся сотни сброшенных с постаментов однообразных "Ильичей", памятник был перенесен на частную землю в Юрмалу. Владельцем оказался Евгений Гомберг - человек, который более двадцати лет назад профинансировал его установку на Эспланаде. Эта история необычна не только тем, что городской памятник всегда оставался частной собственностью, но и тем, что она - лишь вершина глубокого айсберга.
На протяжении последних двадцати пяти лет Евгений Гомберг стал инициатором появления около двадцати памятников и памятных табличек. В книге воспоминаний "Всадник и другие" он сообщает: "В списке Агентства памятников на учете в Риге 53 памятника, включая кладбищенские". До недавнего времени в столице было 6 "гомбергских" памятников - более 10% от общего числа.
Каждый из объектов - не просто украшение городского пространства. Это отражение его личных вкусов, взглядов и идей. Незаметно для многих Гомберг десятилетиями формировал культурный ландшафт столицы, раскидывая по ней значимые лично для него символы.