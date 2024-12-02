На парламентских выборах в Румынии лидируют правящие социал-демократы

После обработки около 95% голосов социал-демократы набрали более 23% голосов и станут крупнейшей политической силой в новом парламенте.

Ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) набрал почти 18% голосов, таким образом, поддержка партии выросла более чем вдвое по сравнению с предыдущими выборами четырехлетней давности.

Правоцентристскую Национал-либеральную партию, входящую в нынешнюю правящую коалицию, поддержали 14% избирателей, а либерально-консервативный Союз спасения Румынии получил 11% голосов.

Две новые партии - крайне правая "S.O.S. Румыния" и националистическая "Молодежная партия" - также впервые преодолели 5-процентный барьер для прохождения в парламент, получив 7% и 6% голосов.

Партия венгерского меньшинства "Демократический союз венгров Румынии" набрала 6,5% голосов.

Явка избирателей превысила 52% и стала самой высокой за последние 20 лет.

Наблюдатели связывают успех AUR с возможной победой правого популиста Кэлина Джеорджеску на президентских выборах. Хотя Джеорджеску является беспартийным, AUR выразила поддержку пророссийскому кандидату, неожиданно победившему в первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября.

Однако Конституционный суд Румынии постановил провести пересчет голосов, поданных в первом туре. Тем временем Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) обвинил социальную сеть TikTok в поддержке Джеорджеску, не обозначив содержание его предвыборной кампании как политическую пропаганду.

На этой неделе ожидается вердикт Конституционного суда о том, состоится ли второй тур президентских выборов, назначенный на 8 декабря. По итогам первого тура Джеорджеску будет конкурировать с либералкой Еленой Ласкони.

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