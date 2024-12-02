На портале общественных инициатив ManaBalss.lv собрано более 11 тысяч подписей за объявление Дня Лачплесиса праздничным днем.
Собрано более 11 тысяч подписей за объявление Дня Лачплесиса праздником
Сбор 10 тысяч подписей позволит внести инициативу на рассмотрение Сейма.
Предлагается придать Дню Лачплесиса статус официального государственного праздника.
Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти латвийских героев, заслуживает статуса государственного праздника, позволяющего всем жителям почтить латвийских борцов за свободу в полноценной и объединяющей атмосфере.
"День Лачплесиса имеет особое значение в нашей истории, и это должен быть день, когда каждый может посещать мероприятия вместе с семьей и обществом, чтобы почувствовать свою принадлежность к Латвии и почтить память наших героев", - сказал Балцерс.
Официальный статус праздника не только укрепит национальную идентичность, но и поможет молодому поколению узнать историю Латвии.
Галерея: Празднование Дня Лачплесиса
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