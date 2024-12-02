Собрано более 11 тысяч подписей за объявление Дня Лачплесиса праздником

Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти латвийских героев, заслуживает статуса государственного праздника, позволяющего всем жителям почтить латвийских борцов за свободу в полноценной и объединяющей атмосфере.

"День Лачплесиса имеет особое значение в нашей истории, и это должен быть день, когда каждый может посещать мероприятия вместе с семьей и обществом, чтобы почувствовать свою принадлежность к Латвии и почтить память наших героев", - сказал Балцерс.