Жителей Таллинна беспокоит большое количество дронов: "Один заглядывал в мое окно"

Он написал: "Кто летает на большом сером дроне с мигающими красно-зелеными огнями в районе Пярнуского шоссе, Кадака, Вяэна, Тяхеторни и других? Он сильно шумит. В остальном мне бы не было дела, если бы он не приземлился практически у моего окна около 23:00 и не заглядывал внутрь".