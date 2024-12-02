Заключение договоров с лицами, близкими к ведущим партиям самоуправления, без оценки нескольких потенциальных кандидатов и без конкурса несовместимо с обязанностями членов правления общества публичного капитала. К такому выводу пришел суд первой инстанции, рассматривая иск Rīgas satiksme (RS) против бывшего руководителя Леона Бемхенса и трех бывших членов правления по делу так называемых консультантов. Приговор, скорее всего, будет обжалован, сообщает программа De Facto.
Видео ⟩ Дело о консультантах Rīgas satiksme: суд не поверил Бемхенсу и другим экс-членам правления
Это первый случай, когда суд дал юридическую оценку прежним практикам Рижской думы, о которых годами сообщали как De Facto, так и другие СМИ.
Консультанты были привлечены не в силу их компетентности и объективной необходимости, а в силу их политической принадлежности или знакомства, с целью осуществления хищения финансовых ресурсов RS.
Подобный тезис можно найти в мотивировочной части приговора Рижского окружного суда. Суд постановил взыскать более 1,3 миллиона евро с четырех бывших членов правления муниципального предприятия, возглавляемого Леоном Бемхенсом.
Такова была сумма вознаграждений, выплаченных 16 консультантам за несколько лет. Иск предприятия против бывшего правления удовлетворен полностью, и это означает, что суд согласился с тем, что, заплатив этим 16 консультантам, Rīgas satiksme понесло значительные убытки.
Решение суда касается следующих консультантов: Константина Ганина, Юриса Кокинса, Николая Захарова, Андриса Берзиньша, Игоря Пунтуса, Сандриса Бергманиса, Игоря Кузьмука, Ефимия Клементьева, Александра Саковскиса, Гунты Шагбазян, Валерия Кононова, Инны Карпович, Алексея Фута, Натальи Абрамовой и Ирины Семеновой. Несколько из этих консультантов были связаны с правящими в свое время партиями Рижской думы "Согласие" и "Честь служить Риге" - были их членами, членами правления, кандидатами или даже депутатами Рижской думы.
С бывшего председателя правления RS Леона Бемхенса суд постановил взыскать наибольшую сумму: один миллион 46 тысяч евро с него лично, а также около 200 тысяч евро солидарно в разных комбинациях с тремя другими бывшими членами правления. Будет ли Бемхенс обжаловать решение суда, De Facto выяснить не удалось, так как он отказался общаться с передачей.
Вторую по величине сумму постановлено взыскать с Ирины Фельдман - 86 тысяч евро лично и еще около 150 тысяч евро солидарно. Ее адвокат Виктор Тихонов подтвердил программе, что решение суда будет обязательно обжаловано.
С Андрея Пожарнова суд постановил взыскать 40 тысяч евро лично и почти 60 тысяч евро солидарно с другими, в то время как с Инессы Швекле - 14 тысяч евро лично и еще две тысячи евро солидарно с Бемхенсом.
Адвокаты Rīgas satiksme ранее объясняли, что иск был подан против тех членов правления, которые подписывали документы в рамках этих консультационных договоров. Неудивительно, что решением суда Rīgas satiksme полностью удовлетворено.
"Нам казалось, что по всем доказательствам оно должно быть именно таким. А на вопрос о том, что какой-то консультант "что-то" делал - недостаточно просто "что-то" делать. Работник тоже может прийти и что-то делать, сидеть и пить кофе. Вопрос в том, что ты создал? А в этом деле эти консультанты не смогли показать, какой результат, какая польза была для Rīgas satiksme от этих консультантов. Ведь одно дело, если ты платишь консультанту и он действительно что-то создает, какой-то продукт, какой-то вклад. А другое дело, когда ты платишь, консультант числится на работе, но ничего не внес, никакой экономической пользы для предприятия. И, на наш взгляд, эти случаи, которые рассматривались в суде, являются именно такими, и суд согласился с этим, что экономической пользы от консультантов не было", - сказал представитель RS, присяжный адвокат Янис Карклиньш.
Суд в своем решении неоднократно подчеркнул, что члены правления нарушили нормы Закона о предотвращении растрат финансовых средств и имущества публичного лица, который запрещает публичному лицу заключать договоры на услуги по вопросам, которые входят в обязанности его сотрудников.
Также договоры с консультантами заключались без оценки нескольких потенциальных кандидатов и без объявления конкурса. Хотя члены правления в своих объяснениях утверждали, что привлечь консультантов призвали ответственные специалисты, несколько свидетелей - руководители структурных подразделений RS - это опровергли, поскольку на самом деле консультантов им представляло руководство.
Адвокат бывшего члена правления RS Ирины Фельдман считает, что в решении суда много обобщений, но необходимо детально оценить, кто из консультантов что сделал. Его клиентке предъявлены претензии по пяти консультантам, и каждый из них, по его словам, был очень ценным профессионалом.
Например, ныне покойный Николай Захаров, который в свое время был как членом правления Rīgas satiksme, так и депутатом Рижской думы от "Согласия", в качестве консультанта по внедрению альтернативного топлива за 5,5 лет в общей сложности получил 220 тысяч евро.
"Не искусство - подать иск против человека, который уже давно умер, и теперь спекулировать на том, как он появился в компании, где раньше работал" -защищал Захарова адвокат Тихонов.
Из 16 консультантов, упомянутых в решении суда, в активной политике на данный момент остались лишь некоторые -
депутат Рижской думы от "Согласия" Сандрис Бергманис, депутат Даугавпилсской думы Валерий Кононов, который недавно участвовал в создании партии Sarauj, Latgale!, а также бывший депутат Рижской думы от "Согласия", а теперь депутат Сейма от партии "Стабильности!" Ефимий Клементьев.
Бывший каноист, олимпиец Клементьев, который ранее буквально убегал от вопросов журналистов о своей работе или деятельности его супруги в структурах рижского самоуправления, в этот раз все-таки дал комментарий программе De Facto. На протяжении более года он ежемесячно получал почти 2200 евро до вычета налогов за консультации по вопросам улучшения здоровья работников и разработки спортивных мероприятий. Среди своих обязанностей он упоминает награждение работников на спортивных соревнованиях: "Да, я как большой спортсмен подумал, что им было бы приятно получать награды из моих рук…".
Клементьев признает, что он мог бы участвовать в церемониях награждения сотрудников RS и бесплатно, "но мне за это платят зарплату. Почему нет?".
Однако вознаграждение ему платили "не только за это - я тратил свое время, ездил к ним, у них была тренировка, что-то рассказывал…". На вопрос, как часто он ездил в RS и было ли это чаще пары раз в месяц, Клементьев ответил: "Я сейчас не помню, потому что у меня еще была работа на Рижском центральном рынке, мне нужно было там быть. Ну и как, я был депутатом Рижской думы".
На вопрос, не была ли зарплата в RS все же слишком большой, Клементьев признает - может быть, и была, но это не зависело от него. О решении суда он говорит: "Не хочу с этим ничего делать - как будет, так будет".
В период, за который был подан иск, мэром Риги и лидером партии "Согласие" был Нил Ушаков. Он всегда отрицал как то, что партия играла роль в трудоустройстве своих членов в структуры рижского самоуправления, так и фиктивную занятость членов партии.
Свои взгляды Ушаков не изменил даже после решения суда первой инстанции в пользу RS. "Я придерживаюсь этого мнения, да. (…) Я не могу комментировать документ, который я не видел, не держал в руках и не читал", - сказал он.
Ушаков также подчеркивает, что решение еще не вступило в силу. Кроме того, лидер "Согласия" отказался комментировать, какие последствия это решение может иметь для уголовного дела о предполагаемых фиктивных работниках в Rīgas satiksme. В Государственной полиции De Facto подтвердили, что расследование продолжается.
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