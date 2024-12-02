Видео Дело о консультантах Rīgas satiksme: суд не поверил Бемхенсу и другим экс-членам правления

"Нам казалось, что по всем доказательствам оно должно быть именно таким. А на вопрос о том, что какой-то консультант "что-то" делал - недостаточно просто "что-то" делать. Работник тоже может прийти и что-то делать, сидеть и пить кофе. Вопрос в том, что ты создал? А в этом деле эти консультанты не смогли показать, какой результат, какая польза была для Rīgas satiksme от этих консультантов. Ведь одно дело, если ты платишь консультанту и он действительно что-то создает, какой-то продукт, какой-то вклад. А другое дело, когда ты платишь, консультант числится на работе, но ничего не внес, никакой экономической пользы для предприятия. И, на наш взгляд, эти случаи, которые рассматривались в суде, являются именно такими, и суд согласился с этим, что экономической пользы от консультантов не было", - сказал представитель RS, присяжный адвокат Янис Карклиньш.