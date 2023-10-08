Против белорусского бизнесмена возбуждено дело за нарушение санкций, его поддерживало LIAA

Это серьезные преступления, за второе из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и конфискации имущества. Именно поэтому был наложен арест на акции компании.

Официальное лицо Nordwoc пропало еще несколько месяцев назад. Передаче удалось связаться с предыдущим членом правления Угисом Григорьевым, который не согласился на интервью, но не стал отрицать, что компания вывозила товары в Беларусь.

Nordwoc также входила в список экспортеров в Беларусь, первоначально опубликованный Центральным статистическим управлением. По словам Григорьева, компания предлагала инжиниринговые решения и продавала оборудование для мониторинга воздуха.

Григорьев ничего не знал об уголовном преследовании VDD и в марте покинул компанию по другим причинам. После него в совет директоров недолго входил Артемий Фалилеев, но связаться с ним не удалось.

LIAA: Поддержка Nordwoc была небольшой

В Латвийском агентстве инвестиций и развития заявили, что они уже около года не сотрудничают с Nordwoc. Компании была предоставлена ​​налоговая скидка в размере более 20 тысяч евро по программе поддержки стартапов, однако она не выполнила требования закона и поэтому в итоге не получила поддержку.

В ноябре прошлого года государство заплатило Nordwoc за возможность разместить рекламу на выставке Smart City Expo в Барселоне не менее восьми тысяч евро.