Против белорусского бизнесмена возбуждено дело за нарушение санкций, его поддерживало LIAA

Служба государственной безопасности (VDD) подозревает в возможном нарушении санкций в отношении белорусского бизнесмена, который приехал в Латвию при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) после протестов белорусской оппозиции в 2020 году. Программа De Facto сообщает, что сейчас наложен арест на акции компании Игоря Медведя, чтобы в случае необходимости их можно было конфисковать. В LIAA заявляют, что компании была оказана лишь минимальная поддержка, а контактов с ней не было уже год.
Белорусских бизнесменов приглашают после протестов
В 2020 году Беларусь захлестнула волна протестов после президентских выборов, на которых якобы с большим перевесом победил Александр Лукашенко. Сотни тысяч жителей вышли на улицы, требуя отставки Лукашенко. Он ответил насилием против протестующих и преследованием оппозиции. Европейский союз ввел против режима различные санкции.
Несколько белорусских компаний начали искать возможности переезда в соседние страны. Некоторые компании пригласила Латвия.
В сентябре 2020 года тогдашний министр экономики Янис Витенбергс высказался о ситуации: "Это взаимовыгодная сделка. Интерес есть с обеих сторон. В связи со сложившейся политической ситуацией в Беларуси крупные компании ищут новый дом. А во время кризиса Covid-19 Латвия зарекомендовала себя как безопасная страна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения здравоохранения, и интерес к нам довольно высок".
"В тот момент и Латвия, и Литва, и Польша оказали поддержку, чтобы защитить от репрессий как компании, так и политических активистов, а также представителей СМИ, тогда и была создана эта инициатива", - рассказала исполняющая обязанности директора LIAA Ивета Струпкая.
LIAA организовало для белорусских компаний различные консультации и рассказало о возможностях начала деятельности в Латвии. Чтобы помочь компаниям переехать, была создана специальная рабочая группа, которая совместно с органами внутренних дел и другими ведомствами координировала выдачу разрешений на временное проживание и помогала открывать банковские счета.
"Если сравнивать с соседними странами, то у нас, наверное, эти процедуры были более длительными и скрупулезными, и, вероятно, это причина того, что значительная часть компаний, которые проявили интерес, пропали во время процесса. Фактически на конец 2021 года в Латвии зарегистрировали свою деятельность всего 16 компаний", - рассказала Струпкая о результатах инициативы.
Уголовное дело против белорусского бизнесмена за нарушение санкций
Одной из этих 16 компаний является SIA Nordwoc, принадлежащее белорусскому бизнесмену Игорю Медведю. Компания зарегистрирована на улице Аудею в Старой Риге, где имеет общий почтовый ящик с десятками других фирм.
Нет никаких признаков того, что компания продолжает работать, поскольку с ней невозможно связаться, а сайт не работает уже несколько недель. С другой стороны, в Регистре предприятий Латвии указано, что все акции компании арестованы Службой государственной безопасности (VDD).
Акции изымаются VDD крайне редко. В случае с Nordwoc это было сделано в июле. В VDD никаких комментариев по этому поводу не дают. Однако Латвийскому телевидению стало известно, что спецслужбы подозревают владельца Nordwoc Игоря Медведя в нарушении санкций ЕС и незаконном перемещении через латвийскую границу товаров стратегического значения, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Это серьезные преступления, за второе из которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и конфискации имущества. Именно поэтому был наложен арест на акции компании.
Официальное лицо Nordwoc пропало еще несколько месяцев назад. Передаче удалось связаться с предыдущим членом правления Угисом Григорьевым, который не согласился на интервью, но не стал отрицать, что компания вывозила товары в Беларусь.
Nordwoc также входила в список экспортеров в Беларусь, первоначально опубликованный Центральным статистическим управлением. По словам Григорьева, компания предлагала инжиниринговые решения и продавала оборудование для мониторинга воздуха.
Григорьев ничего не знал об уголовном преследовании VDD и в марте покинул компанию по другим причинам. После него в совет директоров недолго входил Артемий Фалилеев, но связаться с ним не удалось.
LIAA: Поддержка Nordwoc была небольшой
В Латвийском агентстве инвестиций и развития заявили, что они уже около года не сотрудничают с Nordwoc. Компании была предоставлена налоговая скидка в размере более 20 тысяч евро по программе поддержки стартапов, однако она не выполнила требования закона и поэтому в итоге не получила поддержку.
В ноябре прошлого года государство заплатило Nordwoc за возможность разместить рекламу на выставке Smart City Expo в Барселоне не менее восьми тысяч евро.
"Физически компания не видит этих денег на своем счете, но учитывается так называемая государственная помощь de minimis. В данном случае можно сказать, что эта поддержка была оказана. Кроме того, мы несколько раз консультировали компанию по различным видам экспортной деятельности, однако в этой области компании была оказана относительно небольшая поддержка de minimis", - сказала представитель LIAA.
В LIAA нет информации об уголовном производстве, возбужденном VDD.
У подозреваемого также есть компания в Чехии
Владелец Nordwoc имеет и другие компании в Евросоюзе. Он является руководителем и владельцем компании Theseus Lab, зарегистрированной в Праге более 10 лет назад. На сайте в качестве основных клиентов указаны многие белорусские компании, а также белорусские научно-исследовательские институты и университеты.
Компания продает различные телекоммуникационные, метеорологические приборы, а также лабораторное оборудование. Неизвестно, участвует ли эта компания также в уголовном преследовании, поскольку связаться с самим Медведем не удалось.
Другие компании из Беларуси продолжают свою работу
В Латвийском агентстве инвестиций и развития констатируют, что в Латвии продолжают активно работать около 10 белорусских компаний, привлеченных в 2020 году.
Самая известная из них - Pulsar Optics, владеющая заводом по производству оптического оборудования в Даугавпилсе. Эта компания осудила войну России против Украины и подчеркнула, что не продает товары в Россию или Беларусь.
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