Четыре спектакля латвийского кукольного театра будут на украинском языке

Латвийский театр кукол планирует перевести на украинский язык четыре спектакля в Большом зале и приобрести технику, которая позволит украинским детям слушать спектакль на украинском языке вместе с детьми, владеющими латышским языком. Все мероприятия планируется начать и частично реализовать до 31 декабря 2024 года, а доступность спектаклей с переводом на украинский язык планируют обеспечить в следующем году.



По расчетам, из 19 800 евро на обеспечение перевода четырех спектаклей уйдет 1200 евро, услуги украинского диктора или чтеца текста обойдутся в 3600 евро, а покупка оборудования для обеспечения перевода на украинский язык во время спектаклей - в 15 000 евро.