Планируется перераспределить 19 800 евро на адаптацию четырех спектаклей Латвийского театра кукол на украинский язык, гласит подготовленный Министерством культуры проект распоряжения.
Четыре спектакля латвийского кукольного театра будут на украинском языке
Министерство культуры (МК) указывает, что Латвийский театр кукол с сезона 2023/2024 года прекратил давать спектакли на русском языке: сейчас репертуар предлагается аудитории, владеющей латышским языком. Поэтому спектакли недоступны детям жителей Украины, которые еще не выучили латышский язык.
Латвийский театр кукол планирует перевести на украинский язык четыре спектакля в Большом зале и приобрести технику, которая позволит украинским детям слушать спектакль на украинском языке вместе с детьми, владеющими латышским языком. Все мероприятия планируется начать и частично реализовать до 31 декабря 2024 года, а доступность спектаклей с переводом на украинский язык планируют обеспечить в следующем году.
По расчетам, из 19 800 евро на обеспечение перевода четырех спектаклей уйдет 1200 евро, услуги украинского диктора или чтеца текста обойдутся в 3600 евро, а покупка оборудования для обеспечения перевода на украинский язык во время спектаклей - в 15 000 евро.
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