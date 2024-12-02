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Четыре спектакля латвийского кукольного театра будут на украинском языке

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Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Планируется перераспределить 19 800 евро на адаптацию четырех спектаклей Латвийского театра кукол на украинский язык, гласит подготовленный Министерством культуры проект распоряжения.

Министерство культуры (МК) указывает, что Латвийский театр кукол с сезона 2023/2024 года прекратил давать спектакли на русском языке: сейчас репертуар предлагается аудитории, владеющей латышским языком. Поэтому спектакли недоступны детям жителей Украины, которые еще не выучили латышский язык. 

Латвийский театр кукол планирует перевести на украинский язык четыре спектакля в Большом зале и приобрести технику, которая позволит украинским детям слушать спектакль на украинском языке вместе с детьми, владеющими латышским языком. Все мероприятия планируется начать и частично реализовать до 31 декабря 2024 года, а доступность спектаклей с переводом на украинский язык планируют обеспечить в следующем году.

По расчетам, из 19 800 евро на обеспечение перевода четырех спектаклей уйдет 1200 евро, услуги украинского диктора или чтеца текста обойдутся в 3600 евро, а покупка оборудования для обеспечения перевода на украинский язык во время спектаклей - в 15 000 евро.

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