Персонажи Кукольного театра больше не будут говорить по-русски

Сейчас в Кукольном театре более десятка спектаклей для детей на русском языке. Среди них "Приключения смелого мангуста Рикки-Тикки-Тави", сказки про Белоснежку или Красную шапочку.

Однако, в новом сезоне спектаклей на русском языке не будет.

"Это приказ Министерства культуры. Он вступает в силу в начале следующего сезона. Сейчас у нас переходный этап. Мы играем почти все спектакли, которые у нас есть, на русском. Новые не ставим. До конца сезона играем, после этого сезона мы больше не будем их играть", - заявил член правления театра Мартиньш Эйхе.

В Министерстве культуры это решение объясняют изменениями в политике образования.

"C 1 сентября этого года процесс образования постепенно переходит только на государственный язык, начиная непосредственно с дошкольного образования. Поэтому и Латвийский театр кукол, который до сих пор имел спектакли и на латышском, и на русском языках, также постепенно переходит только на латышский язык", - заявил замгоссекретаря Минкульта по вопросам культурной политики Улдис Зариньш.

По его словам, у русскоязычных жителей Латвии хватает возможностей употреблять культуру на родном языке.

"Государственные театры - не единственные, кто предлагает культурный контент, в том числе театральные постановки, в том числе для детской аудитории. Значит, и коммерческий сектор тоже активно работает, и мне бы не хотелось утверждать, что дети, для которых родным языком является русский, этим решением будут оставлены совершенно без всяких возможностей наслаждаться культурой на русском языке", - сказал Зариньш.

После потери спектаклей на русском языке, Кукольный театр станет зарабатывать на треть меньше. Но актеры, которые были заняты в спектаклях на русском языке, продолжат играть, просто в спектаклях на латышском языке.