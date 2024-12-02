Карл III не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на Рождество

Об этом 29 ноября сообщило издание People со ссылкой на собственные источники.​

В публикации отмечается, что традиционно каждый год члены королевской семьи Великобритании собираются в Сандрингемском дворце на празднование Рождества. В 2024 году принца Гарри с женой не будет на праздновании.

В последний раз пара посетила Сандрингем на Рождество в 2018 году, когда герцогиня Сассекская была беременна первенцем.

Издание считает, что приглашение семье принца Гарри не отправили из-за его непростых отношений с отцом, который сейчас не отвечает на звонки сына.

Принц Гарри весной 2018 года женился на Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

После заявления супруги переехали в США, где проживали в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

В январе 2023 года принц Гарри издал свои мемуары. Книга еще до появления на полках книжных магазинов стала бестселлером. В ней принц Гарри рассказал о своем детстве, смерти матери и жизни других членов королевской семьи.

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