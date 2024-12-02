57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в полупрозрачном платье

57-летняя Рената Литвинова позировала в черном полупрозрачном платье-макси с длинными рукавами, которое дополнила ремнем Balenciaga. Актрисе уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками, серебряными тенями и темно-розовой помадой. Знаменитость позировала, стоя с зонтом в снегопад в Париже.

"Il est 1811 heures et la neige préférée tombe sur le Paris bien-aimé.​ ​Любимый снег в любимом Париже по времени в 1811", - подписала актриса пост.



Пользователи пишут комментарии на двух языках - русском и английском. "Очень красиво!" - пишет подписчик. "​Само совершенство!!!" - добавляет кто-то.

На прошлой неделе Рената Литвинова привлекла внимание поклонников. Она опубликовала видео в эффектном образе, использованном для новой фотосессии. Звезда позировала в черной водолазке и рваных колготках, отказавшись от юбки или брюк. Дополняли образ солнцезащитные очки и остроносые туфли на каблуках.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции она играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

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