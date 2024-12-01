Видео "Людям в России больно и стыдно": Александр Феклистов о внутренней ситуации в РФ

В интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" артист подчеркнул, что сейчас российское общество разделилось на два полюса и каждая сторона не слышит другую, не может воспринимать информацию от другой стороны.

"И у меня есть, естественно, такие друзья и родственники, и мы иногда общаемся как-то - скорее, наверно, SMS, чем личные разговоры. И я понимаю, что многим людям в России больно и стыдно говорить об этом, и я тоже не могу затевать разговоры на эту тему, потому что [...] у тебя самого все болит [...], - рассказал актер. - Делиться этим уже стало на грани какого-то психологического испытания, и люди просто берегут друг друга в этом смысле и не говорят об этом, не говорят об этой боли, о войне [в Украине]".

Видео: Интервью с Александром Феклистовым

При этом, говоря о разделении общества, он отметил, что бывают и более страшные ситуации: "Я недавно снимался в Израиле, и мне один человек рассказывает, что его дядя, оставшийся в России, работает над ядерной программой и каждую неделю мотается в Иран, они делают оружие, которое бомбит Израиль. Это все в одной семье происходит".

Феклистов признался, что пока не видит возможности вернуться в Россию.

"Столько всего намоталось внутри [меня] за это время, что мне пока трудно, я пока должен как-то посмотреть на это со стороны. Не знаю: прав я, не прав, осуждают меня, не осуждают... Поэтому пока нет", - сказал актер.

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