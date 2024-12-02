В праздники на экраны выходит второй сезон "Игры в кальмара"

Первый сезон южнокорейского сериала вышел осенью 2021 года на платформе Netflix, произведя настоящий фурор. Как пишет BBC, сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix. В первые 28 дней показа его посмотрели 111 млн подписчиков. Зрители с нетерпением ждали продолжения, однако только спустя три года их ждет долгожданная премьера.





В YouTube-канале Netflix представлен трейлер второго сезона. Премьера состоится в рождественские праздники, 26 декабря.Главный герой, отказавшись от поездки в США, вновь пускается в смертельно опасное приключением, участвуя в игре на выживание с призовым фондом в 45,6 млрд корейских вон.