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В праздники на экраны выходит второй сезон "Игры в кальмара"

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Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Уже совсем скоро на телеэкраны выйдет второй сезон легендарного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". На днях Netflix представил трейлер. 

Первый сезон южнокорейского сериала вышел осенью 2021 года на платформе Netflix, произведя настоящий фурор. Как пишет BBC, сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix. В первые 28 дней показа его посмотрели 111 млн подписчиков. Зрители с нетерпением ждали продолжения, однако только спустя три года их ждет долгожданная премьера.



В YouTube-канале Netflix представлен трейлер второго сезона. Премьера состоится в рождественские праздники, 26 декабря.

Главный герой, отказавшись от поездки в США, вновь пускается в смертельно опасное приключением, участвуя в игре на выживание с призовым фондом в 45,6 млрд корейских вон.
 

 

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