Театр "Дайлес" уволил актера. Возможно - из-за инцидента на "Ночи лицедеев"

Дзелзитис работал в театре "Дайлес" с 1999 года. Как отмечает агентство LETA, сейчас театр удалил информацию о нем из раздела "Актеры" на своем сайте.

Театр не может предоставить более подробную информацию об обстоятельствах прекращения трудовых отношений, но это случилось вскоре после церемонии вручения ежегодной театральной премии Spelmaņu nakts ("Ночь лицедеев"), где произошел инцидент с участием актера. Как пишет La.lv со ссылкой на очевидцев, во время вечеринки Дзелзитис сначала был выведен из зала за агрессивное поведение, а затем ввязался в конфликт за пределами помещения - он якобы напал на актрису и драматурга Анце Муйжниеце, в дело вмешался актер и режиссер Эдгарс Кауфелдс, в результате чего "завязалась серьезная драка".

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в Рижское восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции действительно поступило два заявления в связи с событиями на Spelmaņu nakts.

Возбуждено два административных процесса - за возможное причинение легких телесных повреждении и за мелкое хулиганство. Производство по административным правонарушениям возбуждено в отношении конкретного лица, есть один потерпевший, которому, возможно, нанесли легкие телесные повреждения.



По данным агентства LETA, оба дела об административных правонарушениях возбуждены в отношении Дзелзитиса.

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