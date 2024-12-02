Культовый дуэт Hurts вернется в Сигулду с юбилейной программой

Видео: Hurts - Wonderful Life (New Version)

Hurts была основана в Манчестере в 2009 году вокалистом Тео Хаткрафтом и мультиинструменталистом Адамом Андерсоном. Группа известна своим элегантным и минималистичным стилем, великолепной музыкой, в которой сочетаются мотивы 80-х и современные мелодии, а также драматической атмосферой. Особое внимание привлекают их видеоклипы с неожиданными сюжетными поворотами.

С момента выпуска в 2010 году альбом Happiness был продан тиражом более 2 миллионов экземпляров, заняв первое место в чартах Германии, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Люксембурга и некоторых других стран или войдя в топ-10. В Латвии альбом достиг 2-го места. Всего пластинка получила 16 платиновых и 7 золотых наград.

Видео: Hurts - Stay

"Это было похоже на невинное зачатие. Одна за другой 12 песен создавались примерно в том порядке, в котором они расположены в альбоме. Будто они сами вырывались из нас, - вспоминают Тео и Адам. - С тех пор каждая из этих песен прожила миллионы жизней. Они облетели каждый уголок мира, увлекая нас в это путешествие.

Мы с нетерпением ждем, когда сможем вновь встретиться с вами и вместе увидеть, во что превратилось счастье. Это будут очень ценные вечера. Спасибо за все, что вы дали нам за последние 15 лет".

Успех группы был укреплен последующими альбомами: Exile (2013), Surrender (2015), Desire (2017) и Faith (2020), а также множеством музыкальных и видеонаград.

Галерея: Выступление Hurts в шоу X Faktors

Стоит отметить, что слушатели уже сейчас проявляют огромный интерес: концерты Hurts, объявленные в конце октября в Лондоне и Берлине, были распроданы мгновенно. Поскольку вместимость руин замка в Сигулде ограничена, а это будет единственный концерт в странах Балтии, организаторы призывают не откладывать покупку билетов на потом!

Более подробная информация о концерте доступна по ссылке.

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