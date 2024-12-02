Кремль начал создавать "образ победы" России над Украиной

Семинар прошел с 27 по 30 ноября в конференц-центре "Сенеж" под Москвой. В нем участвовали первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, а также руководители других подразделений президентской администрации.

Ключевым вопросом семинара стало создание "образа победы". Источник издания "Коммерсант" сообщил, что чиновники понимают: разные социальные группы в стране могут воспринять эту тему по-своему. Однако администрация президента делает ставку на "мирное большинство" - людей, которые будут довольны заявленным достижением целей войны и присоединением "новых территорий" к России.

Участникам семинара также подчеркнули важность взаимодействия с организаторами социологических опросов. Особое внимание уделено вопросу возвращения военных из Украины. По мнению администрации Путина, этот аспект является одной из приоритетных задач.

На семинаре обсуждалось, что ключевым направлением работы должно стать обеспечение реабилитации и трудоустройства военных. Чиновникам напомнили, что это важно не только для социальной стабильности, но и для предотвращения участия ветеранов в протестных движениях или их вовлечения в преступную деятельность.

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