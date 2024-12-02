Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 11 грузинским чиновникам

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал в социальной сети X список лиц, которым запрещен въезд. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подтвердил аналогичные меры. Латвия также присоединилась к запрету, о чем сообщила министр иностранных дел Байба Браже.

Ранее страны Балтии уже договорились о совместных санкциях против лиц, причастных к подавлению протестов в Грузии.

В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победила партия "Грузинская мечта". Однако оппозиция отказалась признать результаты, обвинив власти в фальсификациях и подавлении протестов. Европейский парламент выразил обеспокоенность ситуацией с демократией в Грузии, что привело к приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС.

Грузинские власти осудили решение стран Балтии, назвав его вмешательством во внутренние дела. Представители "Грузинской мечты" заявили, что санкции необоснованны и подрывают двусторонние отношения.

Европейский союз и США поддержали действия стран Балтии, подчеркнув необходимость соблюдения прав человека в Грузии. Международные правозащитные организации призвали грузинские власти прекратить репрессии и начать диалог с оппозицией.

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