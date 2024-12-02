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Российские военные самолеты снова у границ Латвии

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Российские военные самолеты
Российские военные самолеты Фото: NBS konts mikroblogošanas vietnē "X"

На прошлой неделе самолеты НАТО, патрулирующие Балтийское небо, дважды зафиксировали российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) и агентство LETA.

По данным NBS, с начала 2024 года до конца августа было зафиксировано 109 случаев, когда российские военные самолеты находились над Балтийским морем у внешних границ территориальных вод Латвии.

Для сравнения, за весь 2023 год таких случаев было зарегистрировано 159.

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