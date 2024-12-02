На прошлой неделе самолеты НАТО, патрулирующие Балтийское небо, дважды зафиксировали российские военные самолеты вблизи воздушного пространства Латвии. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии (NBS) и агентство LETA.
Российские военные самолеты снова у границ Латвии
По данным NBS, с начала 2024 года до конца августа было зафиксировано 109 случаев, когда российские военные самолеты находились над Балтийским морем у внешних границ территориальных вод Латвии.
Для сравнения, за весь 2023 год таких случаев было зарегистрировано 159.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!