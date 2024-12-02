После более чем двухчасовой встречи между Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) и Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социальной опеки (LVSADA) стороны достигли соглашения. Процедура коллективного спора, инициированная профсоюзом, отозвана. Об этом сообщили представители обеих сторон, пишет LETA.
Профсоюз медиков отозвал требование отменить реформы в NMPD
Председатель LVSADA Валдис Керис отметил, что требование профсоюза об отмене запланированных изменений в работе NMPD снимается. Однако это не означает, что обсуждение темы завершено.
"Переговоры подтвердили необходимость социального диалога. Они выявили ряд проблем, которые нужно решать. Мы продолжим обсуждать отдельные аспекты изменений с NMPD," - заявил Керис.
Руководитель NMPD Лиене Ципуле назвала дискуссию напряженной, но полезной. Она отметила, что большая часть сотрудников - около 100% - уже письменно согласилась с планируемыми изменениями. Тем не менее, для решения вопросов некоторых работников NMPD проведёт дополнительные встречи.
"Мы узнали о сильных эмоциях у части персонала. Это требует дополнительных обсуждений," - подчеркнула Ципуле.
На вопрос о сокращении бюджета NMPD на 1,8 миллиона евро Керис ответил уклончиво. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы сейчас может вызвать ненужные эмоции, и предложил оставить ее для дальнейших переговоров.
Сокращение бюджета связано с необходимостью оптимизации расходов. В следующем году расходы NMPD будут сокращены на 1,6 миллиона евро, что стало одной из причин реформ в организации работы службы.
Профсоюз LVSADA ранее подал официальное требование об отмене запланированных изменений в работе NMPD. В ответ руководство службы заявило, что изменение графиков, состава и расположения бригад - это внутренняя зона ответственности NMPD. Такие решения принимаются регулярно и не требуют согласования с профсоюзами.
Служба подчеркнула, что соблюдает все требования трудового законодательства, включая условия коллективных договоров. Процесс внесения изменений в трудовые договоры сотрудников продолжается.
Коллективный трудовой спор возникает при разногласиях между сотрудниками и работодателем по поводу условий труда или занятости. Согласно закону, одна из сторон должна подать письменное требование, которое другая сторона обязана рассмотреть в течение трех дней.
Если соглашение не достигнуто, спор передается в примирительную комиссию. Если и там не удается найти решение, используется процедура примирения или арбитража.
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