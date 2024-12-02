Профсоюз медиков отозвал требование отменить реформы в NMPD

Председатель LVSADA Валдис Керис отметил, что требование профсоюза об отмене запланированных изменений в работе NMPD снимается. Однако это не означает, что обсуждение темы завершено.

"Переговоры подтвердили необходимость социального диалога. Они выявили ряд проблем, которые нужно решать. Мы продолжим обсуждать отдельные аспекты изменений с NMPD," - заявил Керис.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле назвала дискуссию напряженной, но полезной. Она отметила, что большая часть сотрудников - около 100% - уже письменно согласилась с планируемыми изменениями. Тем не менее, для решения вопросов некоторых работников NMPD проведёт дополнительные встречи.

"Мы узнали о сильных эмоциях у части персонала. Это требует дополнительных обсуждений," - подчеркнула Ципуле.

На вопрос о сокращении бюджета NMPD на 1,8 миллиона евро Керис ответил уклончиво. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы сейчас может вызвать ненужные эмоции, и предложил оставить ее для дальнейших переговоров.