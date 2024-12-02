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Профсоюз медиков отозвал требование отменить реформы в NMPD

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Машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD)
Машины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Фото: Evija Trifanova/LETA

После более чем двухчасовой встречи между Службой неотложной медицинской помощи (NMPD) и Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социальной опеки (LVSADA) стороны достигли соглашения. Процедура коллективного спора, инициированная профсоюзом, отозвана. Об этом сообщили представители обеих сторон, пишет LETA.

Председатель LVSADA Валдис Керис отметил, что требование профсоюза об отмене запланированных изменений в работе NMPD снимается. Однако это не означает, что обсуждение темы завершено.

"Переговоры подтвердили необходимость социального диалога. Они выявили ряд проблем, которые нужно решать. Мы продолжим обсуждать отдельные аспекты изменений с NMPD," - заявил Керис.

Руководитель NMPD Лиене Ципуле назвала дискуссию напряженной, но полезной. Она отметила, что большая часть сотрудников - около 100% - уже письменно согласилась с планируемыми изменениями. Тем не менее, для решения вопросов некоторых работников NMPD проведёт дополнительные встречи.

"Мы узнали о сильных эмоциях у части персонала. Это требует дополнительных обсуждений," - подчеркнула Ципуле.

На вопрос о сокращении бюджета NMPD на 1,8 миллиона евро Керис ответил уклончиво. Он подчеркнул, что обсуждение этой темы сейчас может вызвать ненужные эмоции, и предложил оставить ее для дальнейших переговоров.

Сокращение бюджета связано с необходимостью оптимизации расходов. В следующем году расходы NMPD будут сокращены на 1,6 миллиона евро, что стало одной из причин реформ в организации работы службы.

Профсоюз LVSADA ранее подал официальное требование об отмене запланированных изменений в работе NMPD. В ответ руководство службы заявило, что изменение графиков, состава и расположения бригад - это внутренняя зона ответственности NMPD. Такие решения принимаются регулярно и не требуют согласования с профсоюзами.

Служба подчеркнула, что соблюдает все требования трудового законодательства, включая условия коллективных договоров. Процесс внесения изменений в трудовые договоры сотрудников продолжается.

Коллективный трудовой спор возникает при разногласиях между сотрудниками и работодателем по поводу условий труда или занятости. Согласно закону, одна из сторон должна подать письменное требование, которое другая сторона обязана рассмотреть в течение трех дней.

Если соглашение не достигнуто, спор передается в примирительную комиссию. Если и там не удается найти решение, используется процедура примирения или арбитража.

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