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Эскалация в Сирии: более 500 погибших в ходе боевых действий

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Последствия удара по позициям исламистской оппозиции в Идлибе
Последствия удара по позициям исламистской оппозиции в Идлибе Фото: OMAR HAJ KADOUR/AFP

В Сирии за последнюю неделю жертвами обострения конфликта между правительственными войсками и исламистскими повстанцами стали более 500 человек. Наступление мятежников началось на северо-западе страны, что привело к новым жертвам среди военных и мирного населения. Об этом сообщила мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Согласно данным SOHR, общее число погибших составило 514 человек. Среди них 92 мирных жителя.

Эскалация началась с атаки альянса повстанцев, возглавляемого группировкой Hayat Tahrir al-Sham (HTS). На выходных мятежники установили контроль над Алеппо, вторым по величине городом Сирии.

Президент Сирии Башар Асад объявил о начале контрнаступления против сил мятежников. По данным SOHR, в ходе боев погибло 267 бойцов повстанческих группировок. С другой стороны, потери сирийской армии и поддерживающих ее сил составили 154 человека.

Количество авиаударов, нанесенных российскими и сирийскими военными самолетами, достигло 420. Удары были направлены как по провинции Идлиб, так и по территории Алеппо. Большую часть налетов осуществили сирийские военные самолеты.

Атаки по мятежным районам, особенно в Идлибе, вызвали массовое бегство населения.

Жители пострадавших районов сталкиваются с тяжелыми гуманитарными условиями. Люди сообщают об отключении воды и перебоях с электричеством. Обстановка усугубляется масштабной эвакуацией населения и отсутствием базовых ресурсов.

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