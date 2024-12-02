Эскалация в Сирии: более 500 погибших в ходе боевых действий

Согласно данным SOHR, общее число погибших составило 514 человек. Среди них 92 мирных жителя.

Эскалация началась с атаки альянса повстанцев, возглавляемого группировкой Hayat Tahrir al-Sham (HTS). На выходных мятежники установили контроль над Алеппо, вторым по величине городом Сирии.

Президент Сирии Башар Асад объявил о начале контрнаступления против сил мятежников. По данным SOHR, в ходе боев погибло 267 бойцов повстанческих группировок. С другой стороны, потери сирийской армии и поддерживающих ее сил составили 154 человека.

Количество авиаударов, нанесенных российскими и сирийскими военными самолетами, достигло 420. Удары были направлены как по провинции Идлиб, так и по территории Алеппо. Большую часть налетов осуществили сирийские военные самолеты.

Атаки по мятежным районам, особенно в Идлибе, вызвали массовое бегство населения.

Жители пострадавших районов сталкиваются с тяжелыми гуманитарными условиями. Люди сообщают об отключении воды и перебоях с электричеством. Обстановка усугубляется масштабной эвакуацией населения и отсутствием базовых ресурсов.

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