"Это единственные дни, когда я живу". Как украинские женщины ездят на свидания в прифронтовые города и села

Несмотря на неприятный опыт, через несколько лет Мария тоже вышла замуж — и тоже за военного, который воюет еще со времен АТО.

На перронах прифронтовых городов часто можно увидеть военных, которые ждут поезд с букетами Фото: Getty Images

Но на этот раз все иначе, говорит она.

«Он такой порядочный, хороший. Я могла на него обидеться и послать, а он все равно спрашивает — есть ли у меня деньги? Есть ли теплые колготки? А есть ли у моих детей что поесть?»

Новый муж не позволяет Марии ездить к нему на свидания.

В начале она ездила, а потом прекратила.

На самом деле это большие риски, говорит женщина, потому что в дороге может произойти что угодно.

Однажды она добиралась на машине сервиса Bla Bla Car, и водитель начал к ней приставать — женщине пришлось выйти из машины в «чистое поле в мороз» и пройти пешком несколько километров.

«Сейчас, когда я говорю, что мне надо к родителям в Харьков — муж уже нервничает», — говорит она.

Свидание на фронте — не гарантия сохранения семьи, говорит Мария.

«Сохранить отношения можно, когда вместе проговариваете цели, когда есть общее видение ситуации. На самом деле поддерживать отношения можно по-разному».