Отец онкологического пациента Габриэлса в 20-й день рождения сына : Всем спасибо!

День рождения Габриэлс сможет отпраздновать дома, после десяти проведенных в больнице дней. Завершился уже третий курс лекарств. Лекарства побеждают злокачественную опухоль, но и отнимают и Габриэлса силы. На вопрос, чего бы он хотел сегодня вечером в свой день рождения, Габриэлс отмечает: "Отдохнуть. Просто отдохнуть".

"Как есть, так есть. Тяжело, сложно. Может быть мы можем присесть? Габриэлс не может стоять", - говорит отец парня Сильвестр.

Родители Габриэлса снова и снова благодарят общество, что люди в Латвии сделали что-то невообразимое. Пожертвовали почти полмиллиона евро на дорогую терапию, которую Габриэлсу назначил консилиум врачей, а государство полностью оплачивать отказалось. Выделило лишь небольшую часть. Тогда, летом, еще прося о помощи, самым большим желанием отца Габриэлса было - отпраздновать его день рождения.

Напомним, в поддержку Габриэлса пожертвования на портале Ziedot.lv сделали 22 120 частных лиц и 66 предприятий. Самое большое пожертвование составило 10 000 евро, его внесло частное лицо, в свою очередь самое маленькое - 18 центов. Самым большим пожертвованием юридического лица стали 10 000 евро от Latvenergo, оно было сделано в рамках программы по поддержке онкологических пациентов.

Сбор пожертвований на портале был начат 15 июля, последние пожертвования были сделаны 5 ноября.

Этим летом консилиум врачей назначил Муторсу иммунотерапию Dinutuximab beta при его злокачественной опухоли - нейробластоме, но оказалось, что необходимые препараты оплачиваются государством лишь частично.

В целом необходимая для лечения сумма достигла 496 720 евро, из которой государство покрыло лишь 14 228,72 евро.

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