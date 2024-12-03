В конце прошлой недели скандальный бывший политик Алдис Гобземс опубликовал в своем Instagram слухи о том, что у музыканта и поэта Гунтара Рачса (59 лет) может быть двое внебрачных детей, один из которых - известный лайфстайл-блогер Лаура Гревиня. Чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию, Kas Jauns связался с самой Лаурой.
У музыканта и продюсера Гунтарса Рачса есть известная внебрачная дочь?
Журнал пишет, что Лаура не ответила на телефонный звонок, а когда получила сообщение о том, что издание хочет поговорить с ней в связи с появившейся в соцсетях информацией о ее отце, она ответила так: "Я понимаю ваш интерес, но, уважая частную жизнь моей семьи, я не буду комментировать ситуацию. Желаю вам мирного Адвента. Лаура".
После распространенных Гобземсом слухов в Интернете быстро завирусился фрагмент интервью, в котором Лаура с болью высказывается на тему отца: "Самое болезненное, что подсознательно повлияло на дальнейший выбор в жизни - это ответ "отца" на мое (будучи тогда ребенком) приглашение встретиться. Он ответил, что для него это неактуально".
Издание также обратилось к Рачсу, но внятного ответа не получило.
Как известно, в браке с Синтией Йенерте-Рачей у музыканта есть дочь Одрия.
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 3 декабря!
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