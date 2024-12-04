Большинство дам предпочитают простую интимную гигиену - мытье теплой водой, что позволяет микробиому делать свою работу. И это хорошо! Однако если вы относитесь к тем женщинам, которые используют мыло, вам стоит кое-что знать, чтобы не навредить себе.
Женская гигиена: плюсы и минусы интимного мыла
О том, что необходимо учитывать, рассказывает сертифицированный фармацевт сети аптек Apotheka Алина Флейшмане.
Правильная интимная гигиена помогает избежать различных инфекций, которые могут поразить интимную зону. По общему мнению медиков, интимное мыло, как правило, не является необходимым для здоровой гигиены вульвы. Лучшее и самое безопасное средство для интимной гигиены - теплая вода. Она эффективно удаляет грязь и бактерии, не нарушая естественного pH-баланса. Однако, понятно, существуют и другие методы, которые некоторым женщинам нравятся больше.
"Важно знать, что при неправильной заботе об интимной гигиене естественная микрофлора влагалища может быстро нарушиться и женщина может столкнуться с сухостью влагалища, бактериальным вагинозом, вагинальным кандидозом или молочницей и даже инфекциями мочевыводящих путей, - предупреждает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. - Поэтому правильная интимная гигиена просто необходима!"
В продолжение фармацевт отмечает, что для женщины важно, чтобы уровень pH влагалища был в пределах нормы.
"Нормальный уровень pH влагалища - 3,6-4,7. В период жизни от полового созревания до менопаузы он колеблется от 3,8 до 4,5. Повышенный уровень pH означает, что микрофлора влагалища изменена, следствием чего может стать не только сухость, но и другие проблемы. Помните, что любое вмешательство в микрофлору влагалища может привести к изменению уровня pH. И одна из таких вещей - невинное подмывание, если оно проводится неправильно", - подчеркивает фармацевт.
"Избегайте сильно ароматизированного мыла, бомбочек для ванны и гелей для душа. Они могут быть слишком агрессивными для интимного микробиома, что может привести к нарушению естественного уровня pH и исчезновению дружественных бактерий", - говорит фармацевт.
Вместо этого специалист рекомендует выбирать подходящие для интимной зоны средства.
Интимное мыло, также известное как средство женской гигиены, предназначено для очищения вульвы - наружной части женских гениталий. Мыло для интимной гигиены является лишь дополнением, но не заменой правильной гигиены!
"Средства для интимной гигиены разработаны с заботой о комфорте и хорошем самочувствии женщины. Они тщательно сбалансированы по уровню pH и дерматологически протестированы, очень деликатны и подходят для ежедневного использования", - говорит Алина Флейшмане.
Плюсы интимного мыла, или средства гигиены:
- Некоторые виды интимного мыла содержат ингредиенты, которые могут помочь замаскировать или уменьшить выраженный вагинальный запах.
- Помогает уменьшить раздражение: в состав интимного мыла могут входить такие ингредиенты, как алоэ или ромашка, которые снимают легкое раздражение.
- Чистая интимная зона обеспечивает больший комфорт и уверенность в себе.
Минусы интимного мыла, или средства гигиены:
- Может нарушить естественный pH - во влагалище естественная кислая среда, которая защищает от инфекций, но у разных женщин она может быть разной, поэтому не все средства подойдут каждой. Интимное мыло может нарушить баланс, что увеличивает риск инфекций.
- Может раздражать чувствительную кожу. Некоторые виды мыла могут содержать отдушки или другие ингредиенты, которые могут раздражать нежную кожу вульвы.
- Чрезмерное очищение может вызвать сухость и раздражение.
Как правильно выбрать интимное мыло?
"Внимательно читайте состав и выбирайте мыло, которое содержит натуральные ингредиенты и подходит для вашего типа кожи. Помните, что интимная зона - это кислая среда, поэтому выбирайте мыло с уровнем pH, максимально приближенным к естественному", - напоминает фармацевт.
Средства для интимной гигиены также должны иметь соответствующий возрасту уровень pH. У девочек в возрасте от 3 до 14 лет низкий уровень эстрогена, поэтому выбирайте средства с нейтральным pH. У женщин репродуктивного возраста кислая среда влагалища, и им подойдет средство с pH 4-5, а в период менопаузы уровень эстрогена снова снижается и pH становится нейтральным, поэтому следует выбирать средство с pH 6-7.
"Избегайте мыла, содержащего парабены, сульфаты, красители и отдушки. Предпочтительнее использовать натуральные ингредиенты, такие как алоэ, ромашка, масло чайного дерева", - советует фармацевт.
Некоторые вопросы об интимной гигиене
Как часто надо подмываться?
Достаточно одного-двух раз в день, даже во время менструации, не чаще. Пожалуйста, не переусердствуйте!
Необходимо ли уделять особое внимание после секса?
Помните, что спешить некуда! Вы можете насладиться всем, не спешите бежать в душ. Но после этого вымойтесь, причем очень аккуратно. Главное - теплая вода и мягкое полотенце. Не давите и не трите.
И имейте в виду, что мытье после секса не защитит вас ни от беременности, ни от риска венерических заболеваний.
Нужно ли чаще мыться летом?
Конечно, жара и пот делают свое дело, и мы пользуемся возможностью время от времени принимать душ, но не стоит переусердствовать - одного раза в день вполне достаточно! Если в жаркую погоду вам захочется освежиться, обычно достаточно быстро ополоснуться водой. Избегайте использования ароматизированного мыла или сильно пахнущих средств - они могут вызвать лишнее раздражение.
Советы по поддержанию здоровья интимной зоны
1) Поддерживайте гидратацию: пейте много воды, чтобы сохранять и внутренний гидробаланс. Это поможет обеспечить здоровье кожи в целом, в том числе в интимной зоне.
2) Одевайтесь так, чтобы кожа дышала: выбирайте легкие, пропускающие воздух ткани, например хлопковое белье и свободную одежду. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха, уменьшит скопление влаги и риск возникновения дискомфорта.
3) Освежайтесь по мере необходимости: если в жаркие летние дни вам захочется освежиться, обычно достаточно быстро ополоснуть кожу водой. Избегайте использования обычного мыла или сильно пахнущих гелей для душа, которые могут вызвать ненужное раздражение.
4) Не оставайтесь ее во влажной среде: после плавания или занятий в тренажерном зале обязательно вытрите интимную зону мягким полотенцем. Влага может создать благоприятную среду для размножения бактерий.
5) Употребляйте в пищу полезные для влагалища продукты: греческий йогурт, чеснок, лосось, орехи.
"Не забывайте, что при появлении первых симптомов проблем в интимной зоне - зуда, отека, жжения, изменения запаха, цвета или количества выделений - необходимо обратиться к терапевту или гинекологу. Специалист проведет необходимые обследования, поставит диагноз, назначит лечение и посоветует, что делать, чтобы избежать этого в будущем", - заключает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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