Мать младших дочерей Улманиса рассказала о знакомстве с экс-президентом

До сих пор младшей дочерью Улманиса считалась Гунвила, старшеклассница, которой только исполнилось 18 лет, которую Диния Лора родила экс-президенту в 23 года, когда самому Гунтису было 66 лет. Хотя Гунтис и Диния не сожительствовали, он оставался в браке со своей супругой Айной, экс-президент участвовал в воспитании маленькой дочери.

Совсем недавно, к большому удивлению многих, Гунтис вышел на публику в очень большой семейной компании. Он посетил премьеру фильма "Земля, которая поет" в сопровождении дам. К нему присоединились его дочь Гунвила, недавно достигшая совершеннолетия, ее мать Диния Лора, а также рядом с бывшим политиком была замечена маленькая леди, оказавшаяся еще одной дочерью Улманиса. Это было их первое совместное публичное появление.

В интервью журналу Kas Jauns Диния рассказала о своих нынешних отношениях с отцом своих дочерей.

"У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем друг друга и в шутках, и в серьезных вопросах, и в ответственности. Однако, если честно -