Диния Лора, мать младших дочерей бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса (85), владелица известного в Латвии ювелирного бренда Upes pērles, впервые дала откровенное интервью о своей жизни, в котором также более подробно рассказала о своих отношениях с Улманисом, сообщает на этой неделе Kas Jauns.
Мать младших дочерей Улманиса рассказала о знакомстве с экс-президентом
До сих пор младшей дочерью Улманиса считалась Гунвила, старшеклассница, которой только исполнилось 18 лет, которую Диния Лора родила экс-президенту в 23 года, когда самому Гунтису было 66 лет. Хотя Гунтис и Диния не сожительствовали, он оставался в браке со своей супругой Айной, экс-президент участвовал в воспитании маленькой дочери.
Совсем недавно, к большому удивлению многих, Гунтис вышел на публику в очень большой семейной компании. Он посетил премьеру фильма "Земля, которая поет" в сопровождении дам. К нему присоединились его дочь Гунвила, недавно достигшая совершеннолетия, ее мать Диния Лора, а также рядом с бывшим политиком была замечена маленькая леди, оказавшаяся еще одной дочерью Улманиса. Это было их первое совместное публичное появление.
В интервью журналу Kas Jauns Диния рассказала о своих нынешних отношениях с отцом своих дочерей.
"У нас очень хорошие отношения. Мы понимаем друг друга и в шутках, и в серьезных вопросах, и в ответственности. Однако, если честно -
единственное, что связывает нас с Гунтисом на данный момент, это родительские отношения. И только".
Диния также наконец рассказала, как они встретились: "В то время я училась в университете, куда Гунтиса пригласили прочитать гостевую лекцию".
На вопрос, как она пережила период, когда факт их первого совместного ребенка стал достоянием общественности, она отвечает: "Моя внутренняя уверенность и поддержка Гунтиса защитили меня от таких больших переживаний и тревог, которые теоретически могли быть. Гунтис - потрясающе сильный человек, большая личность, у которого я многому учусь. До сих пор восхищаюсь им.
Во всех отношениях. Его появление в моей жизни определенно является судьбоносным поворотным моментом и важным событием".
Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 3 декабря!
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