Политолог: протесты в Грузии могут закончиться двумя способами

"Я думаю, что это тоже мощная сила, потому что есть деньги, есть запугивание, есть много проблем, которые возникают у либеральной оппозиции и проевропейских сил", - сказал политолог, добавив, что ситуация еще требует дальнейшего анализа.

Он также отметил, что Иванишвили ждет, как будут развиваться события в отделившемся от Грузии регионе Абхазия, добавив, что депортация около 60 тысяч грузин с этой территории "является национальной болью для грузин" и "этот вопрос обязательно будет стоять на повестке дня".

Срок полномочий Зарубишвили истекает в декабре, и вопрос в том, будут ли ей противостоять "конкуренты" в разделенном грузинском обществе, сказал эксперт, оценивая заявление Зурабишвили о том, что она не уйдет с поста президента до избрания легитимного парламента.

Даукштс также отметил, что лидера, который мог бы персонифицировать и институционализировать протесты против "группы Иванишвили", хотят видеть и представители интеллигенции.

"Будет ли из заявлений оппозиционеров вытекать какое-либо практическое политическое действие, мне трудно сказать, но я думаю, что действия оппозиции могут пойти именно в этом направлении", - сказал эксперт.

Акции протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта", но оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и бойкотируют новый парламент. Зурабишвили объявила новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.

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