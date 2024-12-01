Протесты в Грузии закончатся либо тем, что оппозиция наберет институциональную силу, либо тем, что правящей партии "Грузинская мечта" удастся умиротворить протестующих путем "псевдопереговоров", в том числе с помощью России, прогнозирует политолог и историк Карлис Даукштс.
Политолог: протесты в Грузии могут закончиться двумя способами
Оценивая продолжающиеся в Грузии протесты против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС, политолог сказал агентству LETA, что следует учитывать, удастся ли оппозиции найти лидера и точку консолидации и будет ли это нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Даукштс считает ее шансы "очень, очень сомнительными", поскольку Зурабишвили пытается стать и лидером протеста, и лидером оппозиции. Тем временем
оппозиция сейчас пытается создать "единую, консолидированную деятельность типа Майдана, против чего выступают многие в Грузии". В самой оппозиции также наблюдается внутриполитическая конкуренция в риторике,
отмечает эксперт.
"Такая риторика часто подавляет реальную революционную или организационную работу, и эта риторика часто направлена не на консолидацию, а на разделение", - сказал политолог.
Он подчеркнул, что Зурабишвили должна стать не только оппозиционным президентом, которого любит и поддерживает народ и который объединяет консервативные и либеральные слои общества, но и противостоять правящей партии "Грузинская мечта" и ее неофициальному лидеру, миллиардеру Бидзине Иванишвили.
Политолог напомнил о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Когда тот был у власти, он "посадил в тюрьму воров в законе", которые были "тесно связаны с Россией". После прихода к власти Иванишвили многие из арестованных были освобождены и вернулись в криминальную среду.
"Я думаю, что это тоже мощная сила, потому что есть деньги, есть запугивание, есть много проблем, которые возникают у либеральной оппозиции и проевропейских сил", - сказал политолог, добавив, что ситуация еще требует дальнейшего анализа.
Он также отметил, что Иванишвили ждет, как будут развиваться события в отделившемся от Грузии регионе Абхазия, добавив, что депортация около 60 тысяч грузин с этой территории "является национальной болью для грузин" и "этот вопрос обязательно будет стоять на повестке дня".
Срок полномочий Зарубишвили истекает в декабре, и вопрос в том, будут ли ей противостоять "конкуренты" в разделенном грузинском обществе, сказал эксперт, оценивая заявление Зурабишвили о том, что она не уйдет с поста президента до избрания легитимного парламента.
Даукштс также отметил, что лидера, который мог бы персонифицировать и институционализировать протесты против "группы Иванишвили", хотят видеть и представители интеллигенции.
"Будет ли из заявлений оппозиционеров вытекать какое-либо практическое политическое действие, мне трудно сказать, но я думаю, что действия оппозиции могут пойти именно в этом направлении", - сказал эксперт.
Акции протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС начались в четверг, 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия до конца 2028 года не планирует начинать переговоры о вступлении в ЕС.
На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта", но оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили считают, что итоги выборов были сфальсифицированы, и бойкотируют новый парламент. Зурабишвили объявила новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.
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