Главное за 3 декабря Решение депутатов об ОСТА, цены на рождественской ярмарке и военное положение в Южной Корее

Новости Латвии:

Повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море заставили еще раз задуматься о надежности критической инфраструктуры. Однако в море проходят не только телекоммуникационные, но и энергетические кабели высокого напряжения. И энергосистема Латвии чувствительна к их исправности: так, недавняя авария на EstLink-2 отразилась на ценах на электричество. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя, особенно после отключения от высоковольтных сетей России и Беларуси (БРЭЛЛ)? TVNET+ публикует карту инфраструктуры и мнение экспертов.

Полгода назад я с 20 евро в кармане отправилась завоевывать Ярмарку трав, а с приближением зимних праздников поспешила на рождественскую ярмарку на Домской площади, которая работает с 29 ноября по 2 января. Можно ли поймать на ярмарке ощущение Рождества? Сколько за это надо заплатить? Можно ли скомплектовать подарки для всей семьи? И разумно ли с финансовой точки зрения приводить детей на этот базарчик?