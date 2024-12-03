В уходящий рабочий день произошло много важных событий - депутаты комиссии Сейма решили отложить поправки к закону об ОСТА, какое предусмотрено наказание за езду без зимних шин, а RUS TVNET выяснил, что можно купить за 20 евро на рождественской ярмарке в центре города. Об этих и других новостях вторника, 3 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 3 декабря ⟩ Решение депутатов об ОСТА, цены на рождественской ярмарке и военное положение в Южной Корее
Новости Латвии:
Повреждения подводных кабелей связи в Балтийском море заставили еще раз задуматься о надежности критической инфраструктуры. Однако в море проходят не только телекоммуникационные, но и энергетические кабели высокого напряжения. И энергосистема Латвии чувствительна к их исправности: так, недавняя авария на EstLink-2 отразилась на ценах на электричество. Что будет, если эта инфраструктура выйдет из строя, особенно после отключения от высоковольтных сетей России и Беларуси (БРЭЛЛ)? TVNET+ публикует карту инфраструктуры и мнение экспертов.
Полгода назад я с 20 евро в кармане отправилась завоевывать Ярмарку трав, а с приближением зимних праздников поспешила на рождественскую ярмарку на Домской площади, которая работает с 29 ноября по 2 января. Можно ли поймать на ярмарке ощущение Рождества? Сколько за это надо заплатить? Можно ли скомплектовать подарки для всей семьи? И разумно ли с финансовой точки зрения приводить детей на этот базарчик?
Несмотря на то, что снежной погоды еще нет, в Латвии с 1 декабря автомобили должны быть оборудованы зимними шинами, кроме того, в этом году вступили в силу и новые требования к зимним шинам. Портал TVNET поинтересовался в Государственной полиции о размерах штрафа в случае, если шины у автомобиля не поменяны.
Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству во вторник решили отложить на девять месяцев вступление в силу уже обнародованных президентом поправок к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств, которыми предусматривалось обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (OCTA) для всех зарегистрированных транспортных средств, в том числе тех, которые участвуют в движении сезонно.
В среду, 27 ноября, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс была ограблена касса магазина. Преступник был вооружен. Информацию о происшествии RUS TVNET подтвердили в Государственной полиции.
За рубежом:
Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране, сообщает "Медуза". Позже стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.
По Вильнюсу прокатились крупные протесты. Под ударом - новая правящая коалиция, включившая в свой состав партию "Заря Немана" под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса. В центре скандала - антисемитские высказывания лидера политической силы, которые не только вызвали митинги и международное осуждение, но и поставили Литву перед зеркалом ее собственной истории.
Визит канцлера Олафа Шольца в Киев проходил на фоне развернувшейся в Германии предвыборной борьбы. Одна из ее тем - подход Берлина к военной помощи Украине в отражении российской агрессии.
Пресс-секретарь департамента полиции Литвы Рамонас Матонас подтвердил попавшую в распоряжение TVNET информацию о том, что оба пилота были испанского происхождения. Погиб второй пилот, который сажал самолет, тогда как капитан выжил.
Единственной гарантией безопасности Украины может быть полноправное членство в альянсе, указал Киев. В заявлении МИД подчеркивается, что Украина заранее отказывается от любых форматов, заменяющих членство.
Интересное чтиво:
Решение бывшего капитана сборной Латвии по хоккею Каспара Даугавиньша завершить спортивную карьеру связано с физическим и эмоциональным выгоранием, заявила его жена Санта в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) Sporta studija.
Онкологический пациент Габриэлс Муторс, которому общественность пожертвовала исторически самую большую сумму на приобретение дорогих лекарств - около полумиллиона евро - отпраздновал свое 20-летие, которого родители еще летом очень надеялись дождаться, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Диния Лора, мать младших дочерей бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса (85), владелица известного в Латвии ювелирного бренда Upes pērles, впервые дала откровенное интервью о своей жизни, в котором также более подробно рассказала о своих отношениях с Улманисом, сообщает на этой неделе Kas Jauns.
Британский певец и композитор Элтон Джон на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada", для которого он написал музыку, в Лондоне сделал печальное признание.
В этом году церемония Spēlmaņu nakts ("Ночь лицедеев") завершилась крупным скандалом - у здания театра разгорелся конфликт, который спровоцировал актер театра "Дайлес" Лаурис Дзелзитис. Сообщается, что к инциденту привлечена полиция, а имени Дзелзитиса больше нет в писке актёров театра "Дайлес".
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