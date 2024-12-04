Педиатр Меднис будет бороться за возвращение врачебного сертификата, если его отберут

Совет Латвийского общества врачей (LĀB) по сертификации пока не раскрывает, какое решение он принял после того, как комиссия по этике предложила аннулировать выданный Меднису сертификат по специальности педиатр и дополнительной специальности гомеопат. Сейчас готовится письменное решение, и Меднис получит его в течение месяца, сообщили в LĀB.

"Решения Латвийского общества врачей пока нет, официального заявления не было, но когда это произойдет, то я и буду говорить. Нет никаких оснований аннулировать мне сертификат, и если это сделают, мы обязательно подадим иск в суд и поборемся, чтобы сертификат был возвращен", - заявил Меднис в беседе с газетой Latvijas Avīze.

Меднис и ранее периодически попадал в поле зрения общественности, но в последний раз он прилек к себе внимание, поставив под сомнение диагноз дифтерии, поставленный в Детской клинической университетской больнице умершему 16 сентября четырехлетнему мальчику: об этой смерти Меднис написал, что она должна остаться на совести профессора Даце Завадски. При этом Меднис отметил, что у родителей есть "обоснованные опасения, что здоровью и жизни дочерей тоже может быть причинен вред, как это произошло с братиком, которого, по мнению родителей, "залечили" до смерти". Высказывания Медниса вызвали возмущение у части общественности и медиков Детской больницы.

Полученные журналистами Latvijas Avīze от Латвийского общества врачей сведения свидетельствуют о том, что врачебные сертификаты в последние годы в Латвии отбирают крайне редко: ежегодно лишь по одному.

В правилах Кабинета министров "Порядок сертификации медицинских лиц" указано, что сертификат может быть приостановлен или аннулирован только той организацией, которая его выдала, и в данном случае это Совет по сертификации. Общество врачей не хочет рассказывать о принятом 28 ноября решении, ссылаясь на защиту личных данных.

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