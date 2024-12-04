50 евро за фотосессию? Фотографы возмущены правилами на рождественской ярмарке в ​​Старой Риге

Традиционная рождественская ярмарка на Домской площади уже с конца прошлой недели собирает толпы посетителей, однако негативную реакцию рижан и гостей столицы - а в особенности фотографов - вызвала стоимость проведения на территории ярмарки фотосессии: за такое удовольствие придется заплатить 50 евро. "Фотографировать можно только за деньги и с разрешением, иначе вас оштрафуют на 500 евро", - написали несколько фотографов в социальных сетях. TVNET+ обратился к организаторам ярмарки, чтобы узнать, правда ли это и как осуществляется контроль за соблюдением этого правила на практике?