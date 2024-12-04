Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

50 евро за фотосессию? Фотографы возмущены правилами на рождественской ярмарке в ​​Старой Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp

Традиционная рождественская ярмарка на Домской площади уже с конца прошлой недели собирает толпы посетителей, однако негативную реакцию рижан и гостей столицы - а в особенности фотографов - вызвала стоимость проведения на территории ярмарки фотосессии: за такое удовольствие придется заплатить 50 евро. "Фотографировать можно только за деньги и с разрешением, иначе вас оштрафуют на 500 евро", - написали несколько фотографов в социальных сетях. TVNET+ обратился к организаторам ярмарки, чтобы узнать, правда ли это и как осуществляется контроль за соблюдением этого правила на практике?

Подобной информацией в своих соцсетях поделились сразу несколько фотографов. "Это кошмар! Такое возможно только в Латвии", - написала одна из них.

При этом среди комментаторов нашлись и те, кто защищает решение организаторов. "Чему тут удивляться? Это совершенно нормальная практика для профессиональных фотографов", "Правильно! В прошлом году я так и не сфотографировала детей в уголке, потому что перед нами была фотосессия со сменой нарядов и 200 позами. Надоело ждать".

Как TVNET+ пояснила менеджер рождественской ярмарки Анна Блауа, плата за фотосъемку распространяется не на туристов или посетителей ярмарки, а на...

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх