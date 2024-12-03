Реакция в Южной Кореи на введение военного положения

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Ранее глава правящей партии назвал военное положение неправомерным и пообещал блокировать его, сообщает Русская служба BBC.

В ответ на заявления президента страны о введении военного положения, около сотни протестующих пришли к зданию парламента. Сообщается, о драках между участниками акции и полицией.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что вход и выход из парламента страны заблокированы, а Минобороны Южной Кореи созывает встречу "ключевых командиров".

Министр финансов Южной Кореи инициировал экстренное совещание, в котором примут участие руководители ключевых финансовых организаций страны, включая Банк Кореи, Комиссию по финансовым услугам и Службу финансового надзора. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Военное положение в Южной Корее в последний раз вводилось в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи.

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