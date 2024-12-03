Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение в стране, сообщает "Медуза".
Президент Юн Сок Ёль объяснил, что военное положение вводится, потому что оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.
"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые крадут свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - приводит слова президента Южной Кореи издание "Медуза".
Юн Сок Ёль также сообщил, что в конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия, обладающая большинством в парламенте, отклонила бюджетное предложение правительства и инициировала процедуру импичмента против государственного аудитора и главного прокурора.
Президент не уточнил, какие меры могут быть предприняты после введения военного положения.
Издание "Медуза" составила краткий список того, что запрещено в Южной Кореи при введении военного положения:
- Любая политическая деятельность запрещена;
- Деятельность политических партий временно приостановлена;
- Проведение любых политических акций не допускается;
- Все средства массовой информации и издательства находятся под государственным контролем;
- Медицинские работники, участвующие в забастовке, обязаны вернуться на работу в течение 48 часов;
- Нарушение правил военного положения карается арестом.
Реакция в Южной Кореи на введение военного положения
Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Ранее глава правящей партии назвал военное положение неправомерным и пообещал блокировать его, сообщает Русская служба BBC.
В ответ на заявления президента страны о введении военного положения, около сотни протестующих пришли к зданию парламента. Сообщается, о драках между участниками акции и полицией.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что вход и выход из парламента страны заблокированы, а Минобороны Южной Кореи созывает встречу "ключевых командиров".
Министр финансов Южной Кореи инициировал экстренное совещание, в котором примут участие руководители ключевых финансовых организаций страны, включая Банк Кореи, Комиссию по финансовым услугам и Службу финансового надзора. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Военное положение в Южной Корее в последний раз вводилось в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи.
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