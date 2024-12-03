Гражданка Литвы перешла в Калининградскую область по железнодорожному мосту

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис в комментарии для СМИ отметил, что по этому инциденту начато досудебное расследование.

Подобные случаи крайне редки. Мишутис подчеркнул, что трагедии не произошло, так как на этом участке постоянно наблюдаются действия российских пограничников.

По словам Мишутиса, российские пограничники задержали женщину и, согласно стандартной процедуре, проинформировали об этом литовскую сторону.

У него нет информации о том, запрашивала ли женщина убежище в стране-агрессоре, однако он подчеркнул, что ее необходимо вернуть в Литву.

"Российские пограничники задержали гражданку Литвы. Обычно через некоторое время после задержания начинается процесс возвращения человека," - сказал Мишутис.

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