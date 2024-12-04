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"Сидим в холоде!": в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме

Перевод: Влада Лаевалинд
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Многоквартирный дом в Азери, жители которого вынуждены обходиться без отопления.
Многоквартирный дом в Азери, жители которого вынуждены обходиться без отопления. Фото: Kuvatõmmis Google Mapsist

нас отключили отопление, так что мы сидим в холоде", - жалуется мужчина, проживающий в четырехэтажном многоквартирном доме в Азери, Ляэне-Вирумаа, где осталось всего семь постоянных жителей. Специалист отдела коммуникаций волости Виру-Нигула сообщил, что представители местного самоуправления осведомлены о проблеме и занимаются ее изучением и поиском возможных решений, сообщает Rus.Postimees

Сначала, по словам жильца, говорилось, что без отопления останутся только должники, но теперь, насколько ему известно, они покинули Эстонию, и весь дом остался без тепла.​

"Сказали, что отопление не включат, пока не будет погашен долг", - рассказал он, добавив, что для этого необходимо оплатить около 8000 евро. "Мы все оплачивали счета, но теперь требуют деньги с нас", - пожаловался он.

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