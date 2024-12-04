"Сидим в холоде!": в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме

Сначала, по словам жильца, говорилось, что без отопления останутся только должники, но теперь, насколько ему известно, они покинули Эстонию, и весь дом остался без тепла.​

"Сказали, что отопление не включат, пока не будет погашен долг", - рассказал он, добавив, что для этого необходимо оплатить около 8000 евро. "Мы все оплачивали счета, но теперь требуют деньги с нас", - пожаловался он.