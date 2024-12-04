"У нас отключили отопление, так что мы сидим в холоде", - жалуется мужчина, проживающий в четырехэтажном многоквартирном доме в Азери, Ляэне-Вирумаа, где осталось всего семь постоянных жителей. Специалист отдела коммуникаций волости Виру-Нигула сообщил, что представители местного самоуправления осведомлены о проблеме и занимаются ее изучением и поиском возможных решений, сообщает Rus.Postimees.
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"Сидим в холоде!": в Эстонии в преддверии зимы отключили отопление в многоквартирном доме
Сначала, по словам жильца, говорилось, что без отопления останутся только должники, но теперь, насколько ему известно, они покинули Эстонию, и весь дом остался без тепла.