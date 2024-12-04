В минувшие выходные в Пакруойской усадьбе в Литве стартовал седьмой световой фестиваль. В этом году тема зимнего фестиваля - "Свадьба снеговиков". Посетители остаются под большим впечатлением!
Фото ⟩ "Детство здесь не кончается": в Пакруойской усадьбе началась "Свадьба снеговиков"!
"В этом году нас удивила не только освещенная территория, но и тематика мероприятия. Свадебное шоу снеговиков вовлекло нас быстро: в один момент мы были просто наблюдателями, в следующий - уже участниками. Действительно много хороших эмоций, отличное начало зимнего сезона", - поделился радостными впечатлениями Мантас, который вместе с семьей участвовал в открытии зимнего фестиваля в усадьбе.
"Мы регулярно посещаем усадебные праздники, поскольку у нас есть и дети, и родственники из других городов, поэтому часто ездим в усадьбу в поисках развлечений. В этом году мы были приятно удивлены уровнем технического исполнения. Впечатляющее количество света, лазеров, музыки! На мой взгляд, это может смело конкурировать не только на местном, но и на международном рынке развлекательных мероприятий", - рассказывает гостья фестиваля из города Пакроя.
По словам управляющего усадьбой Гедрюса Климкевичюса, седьмой фестиваль выделяется своей концепцией и масштабом.
Галерея: В Пакруойской усадьбе началась "Свадьба снеговиков"
"Во дворе усадьбы находится, наверное, самая длинная зимняя сцена в Литве, на которой каждый вечер фестиваля выступали литовские и зарубежные артисты. Фасад усадьбы расцвечен видеопроекциями, а огромная территория освещена сотнями огней и инсталляций. Я бы сказал, что мы создали настоящий рождественский городок, где посетители чувствуют себя словно в сказке.
Детство здесь никогда не заканчивается и всегда пахнет чудесами",
- делится настроением фестиваля этого года Г. Климкевчюс.
Фестиваль, который продлится до 26 января, встретит гостей не только свадебным шоу снеговиков, но и другими развлечениями. Интерактивное детское пространство приглашает покататься на карусели и световых качелях-облаках, а также поиграть в ретро-игры.
Во время фестиваля в усадьбе также будет работать почтовое отделение Полярной звезды, где каждый от мала до велика сможет написать письмо Деду Морозу и открыть душу мечтам. По вечерам гостей порадует рождественский базарчик, где можно купить праздничные подарки, а также ремесленные мастерские и мануфактуры.
В усадьбе посетителей соблазнят открытия мира парфюмерии в лаборатории парфюмера Жака, рождественские тайны в Паноптикуме и единственная в странах Балтии экспозиция легендарных ретро-игровых автоматов.
Гости смогут открыть секреты изготовления керамики вместе с усадебным гончаром, познакомиться с тонкостями литья свечей и волшебной жизнью пчел вместе с усадебным пчеловодом, узнать о нюансах моды XIX века у усадебного костюмера и поучаствовать в ретро-фотосессии с фотографом "Свадьбы снеговиков".
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