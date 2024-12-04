Фото "Детство здесь не кончается": в Пакруойской усадьбе началась "Свадьба снеговиков"!

"В этом году нас удивила не только освещенная территория, но и тематика мероприятия. Свадебное шоу снеговиков вовлекло нас быстро: в один момент мы были просто наблюдателями, в следующий - уже участниками. Действительно много хороших эмоций, отличное начало зимнего сезона", - поделился радостными впечатлениями Мантас, который вместе с семьей участвовал в открытии зимнего фестиваля в усадьбе.

"Мы регулярно посещаем усадебные праздники, поскольку у нас есть и дети, и родственники из других городов, поэтому часто ездим в усадьбу в поисках развлечений. В этом году мы были приятно удивлены уровнем технического исполнения. Впечатляющее количество света, лазеров, музыки! На мой взгляд, это может смело конкурировать не только на местном, но и на международном рынке развлекательных мероприятий", - рассказывает гостья фестиваля из города Пакроя.

По словам управляющего усадьбой Гедрюса Климкевичюса, седьмой фестиваль выделяется своей концепцией и масштабом.

Галерея: В Пакруойской усадьбе началась "Свадьба снеговиков"