В среду вечером нарушено электроснабжение примерно у 1100 клиентов Sadales tīkls в Риге - в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну, сообщили агентству LETA на предприятии.
Без электричества остались более 1000 клиентов Sadales tīkls в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну в Риге
Как указали в Sadales tīkls, в Риге зарегистрировано повреждение электросети, что привело к нарушениям электроснабжения примерно у 1100 клиентов.
Предприятие работает над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее.
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