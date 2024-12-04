Без электричества остались более 1000 клиентов Sadales tīkls в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну в Риге

Как указали в Sadales tīkls, в Риге зарегистрировано повреждение электросети, что привело к нарушениям электроснабжения примерно у 1100 клиентов.

Предприятие работает над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее.

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