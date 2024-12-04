Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Без электричества остались более 1000 клиентов Sadales tīkls в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну в Риге

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Электросчетчик. Иллюстративное фото
Электросчетчик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду вечером нарушено электроснабжение примерно у 1100 клиентов  Sadales tīkls в Риге - в районе улиц Деглава, Ницгалес и Стирну, сообщили агентству LETA на предприятии.

Как указали в Sadales tīkls, в Риге зарегистрировано повреждение электросети, что привело к нарушениям электроснабжения примерно у 1100 клиентов.

Предприятие работает над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно быстрее.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх