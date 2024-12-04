Парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству. Это произошло впервые с 1962 года

После этого лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и крайне левая партия «Франция непокоренная» Жан-Люка Меланшона заявили, что поддержат вотум недоверия.

Во вторник вечером Мишель Барнье дал интервью французским СМИ, в котором заявил, что по-прежнему готов к переговорам по бюджету с оппозиционными партиями, и выразил надежду, что сможет сохранить свой пост.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

В ходе дебатов в парламенте в среду Марин Ле Пен обрушилась с критикой на премьер-министра и заявила, что у «Национального объединения» нет другого выхода, кроме как объединиться с крайне левыми.

«Обстоятельства вынуждают нас голосовать с крайне левыми […] Мы просто используем это как инструмент, чтобы остановить этот токсичный бюджет», — заявила она.

По словам Ле Пен, Барнье «возглавляет правительство, не имеющее демократической легитимности».

«Вы отказались принять даже разумное количество мер, которые мы предлагали […] Вашим единственным ответом были налоги, налоги и еще раз налоги, — сказала она под аплодисменты членов своей партии. — Бюджет, который вы предложили, является технократическим и не устраняет причин головокружительного роста проблем безопасности и преступности, с которыми сталкивается страна».

Лоран Вокье из партии «Республиканцы», занимающей 47 мест в Национальном собрании, заявил, что депутаты доверяют правительству и премьеру.