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За рубежом:

Пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киеве отменили по просьбе американской стороны.

Таллиннский аэропорт прокомментировал громкую историю недопуска пассажиров на борт самолета из-за российского гражданства, которая, по данным российских СМИ, произошла в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.

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На минувшей неделе Кремль праздновал дипломатическую победу и над Украиной, и над Евросоюзом (ЕС). За это агрессор обязан не кому иному, как США: президент США Дональд Трамп "подыграл" России своим звонком диктатору Владимиру Путину, а вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс - своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

Режим Путина и Россия как империя должны быть полностью уничтожены - точка! Однако я не заметил, чтобы кто-либо из мировых лидеров на прошлой неделе ясно выразил эту мысль ни в Мюнхене, ни где-либо еще, пишет литературный редактор Postimees Андрес Херкель.

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Литовский художник и скульптор Мартинас Гаубас представил в Каунасе провокационную скульптуру российского диктатора Владимира Путина в виде мужского полового органа.

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Интересное чтиво:

1 марта уже не за горами - в этот день жители Латвии начнут подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.