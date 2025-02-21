Главная новость дня и уходящей недели - премьер-министр в рамках "перезапуска" правительства меняет трех министров и объявляет сокращение бюрократии. В Circle K объяснили, почему в Елгаве бензин продавался по цене один цент за литр, владельцев квартир призывают регистрироваться онлайн, а синоптики обещают, что март будет теплее обычного. В мире продолжаются явные и тайные переговоры вокруг Украины, пока США предлагают ей новый договор о полезных ископаемых. TVNET+ напоминает, что c 1 марта в Латвии стартует подача налоговых деклараций - и рассказывает о типичных ошибках и новых правилах. Показали и новую Лиепайскую тюрьму, которая удивляет своими масштабами. Читайте обо всем этом в подборке RUS TVNET - коротко о главном за пятницу, 21 февраля.
Главное за 21 февраля ⟩ "Перезагрузка" правительства, отставка министров и о новых правилах и ошибках налоговых деклараций
Новости Латвии:
Сегодня, 21 февраля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня провела встречу с представителями коалиции. В рамках "перезапуска" работы своего правительства она приняла решение заменить трех министров и потребовала их отставки.
В пятницу, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, что на заправке Circle K в Елгаве топливо продавалось по цене один цент за литр. Портал TVNET связался с компанией, чтобы выяснить обстоятельства увиденного.
В прошлом году Латвия импортировала из России товаров в категории оружия и боеприпасов, их частей и принадлежностей на общую сумму 796,8 тыс. евро, что на 74,5% больше, чем в 2023 году, и является рекордным показателем импорта в этой категории товаров, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Все владельцы квартир должны зарегистрировать в Строительной информационной системе (BIS) свои контактные данные, чтобы с ними могли связаться управляющие домами или владельцы других квартир. Об этом сообщает портал LSM+.
Погодные условия в марте будут схожи с январской погодой - из-за атлантических циклонов температура воздуха в Латвии будет в основном выше нормы, ожидаются также осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киеве отменили по просьбе американской стороны.
Таллиннский аэропорт прокомментировал громкую историю недопуска пассажиров на борт самолета из-за российского гражданства, которая, по данным российских СМИ, произошла в Таллинне, сообщает Rus.Postimees.
На минувшей неделе Кремль праздновал дипломатическую победу и над Украиной, и над Евросоюзом (ЕС). За это агрессор обязан не кому иному, как США: президент США Дональд Трамп "подыграл" России своим звонком диктатору Владимиру Путину, а вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс - своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
Режим Путина и Россия как империя должны быть полностью уничтожены - точка! Однако я не заметил, чтобы кто-либо из мировых лидеров на прошлой неделе ясно выразил эту мысль ни в Мюнхене, ни где-либо еще, пишет литературный редактор Postimees Андрес Херкель.
Литовский художник и скульптор Мартинас Гаубас представил в Каунасе провокационную скульптуру российского диктатора Владимира Путина в виде мужского полового органа.
Интересное чтиво:
1 марта уже не за горами - в этот день жители Латвии начнут подавать налоговые декларации за 2024 год, чтобы вернуть переплаченные налоги. TVNET+ узнал в Службе государственных доходов (VID), какие ошибки при подаче деклараций жители совершают чаще всего, а также какие новшества ждут налогоплательщиков в этом году.
Когда подъезжаешь к улице Алсунгас, 29, в Лиепае, глазам открывается впечатляющая картина - окруженная шестиметровым забором новая Лиепайская тюрьма выглядит как декорация к триллеру и совсем не напоминает ничего, что прежде видели в Латвии. Уже со следующего года этот адрес придется запомнить многим, кто вступит в конфликт с законом: здесь будут отбывать наказание и осужденные за незначительные преступления на срок до одного года, и, возможно, приговоренные к пожизненному заключению. Новый Лиепайский тюремный комплекс - проект государственного масштаба в сфере юстиции и один из крупнейших объектов государственного заказа в строительстве. В настоящий момент все здания тюремного комплекса полностью возведены и в них ведутся внутренние работы. Масштаб действительно внушительный: общая площадь всех строений составляет 37 000 м².
В микроблоге Х уже давно появились фотографии того, что происходит, если оставить газированный напиток в холодной машине. Портал TVNET объясняет эту ситуацию.
Февраль - месяц любви! Проверьте свои знания об одном из самых романтичных фильмов всех времен - "Титанике".
Иева с большим нетерпением ждала возвращения на работу после отпуска по уходу за ребенком. "Эта работа мне по-настоящему была по душе", - говорит молодая мамочка, которая на старое рабочее место так и не вернулась. Работодатели решили, что должность директора частной школы Иеве с маленьким ребенком на руках уже не потянуть - к такому выводу по поводу истинной причины прекращения трудовых отношений пришла Иева.
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