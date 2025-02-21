Келлог после встречи с Зеленским: "Переговоры были обширными и позитивными"

Келлог прибыл в Киев в среду. На четверг была запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским, однако в последний момент она была отменена и заменена совместной фотосессией.

Комментируя свою поездку в Киев, Келлог отметил, что четверг был напряженным днем, в течение которого он провел встречи с высшими украинскими должностными лицами. Его высказывания звучали намного позитивнее, чем последние жесткие заявления Трампа и других высокопоставленных представителей США.

За последние дни Трамп обрушился с резкой критикой на Киев, обвинил Украину в разжигании войны, а Зеленского назвал "диктатором без выборов".В ответ Зеленский заявил, что Трамп живет в мире российской дезинформации.

Европейские лидеры, обеспокоенные тем, что Украина и Европа исключены из переговоров США с Россией о прекращении войны, активно выражают свою поддержку Зеленскому. Однако при этом они стараются не обострять отношения с Вашингтоном.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский сегодня позвонил ему, и он посоветовал украинскому лидеру продолжать выстраивать диалог с Трампом.

"Мы считаем, что единственный способ остановить кровопролитие и достичь устойчивого мира в Украине - это поддержка Соединенных Штатов", - сказал Дуда Зеленскому.

В своем посте на платформе X (бывший Twitter) Дуда добавил:

"Я верю, что в основе американской переговорной стратегии лежит добрая воля и честность. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубокой ответственностью за глобальную стабильность и мир".

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в пятницу сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) готовится на следующей неделе объявить о новом пакете помощи Украине.

Кроме того, в понедельник высшие представители ЕС прибудут в Киев, чтобы выразить поддержку Украине в третью годовщину полномасштабной войны.

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