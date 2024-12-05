Фото и видео Спустя десять лет Данила Козловский вновь приехал в Эстонию: "Таллинн меня встретил замечательно!"

"Я не впервые в Таллинне. Я был здесь когда-то с театром очень давно, лет, наверное, десять назад. Мы сюда приезжали со спектаклем "Жизнь и судьба" с Малым драматическим театром – Театром Европы. А Таллинн меня встретил замечательно!" - отмечает Данила Козловский.

В понедельник, 2 декабря, он представил эстонской публике свой моноспектакль под названием FRANK. Great Songs & Intimate Stories.

Актер Данила Козловский в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

"Я вообще люблю этот спектакль очень. Он для меня во многом, с одной стороны, личный, а с другой стороны, нам удалось найти какую-то правильную форму через какие-то личные переживания, воспоминания - эмоциональную карту памяти. Говорить о каких-то довольно понятных каждому вещах и темах. И в этом смысле это такое довольно сильное преимущество этого спектакля", - рассказывает актер о представлении.

Козловский признается, что ему сложно выделить один любимый момент в спектакле: "Не знаю, мне в общем нравится этот спектакль. Мне нравится его играть на разных площадках, сценах, в разных уголках мира. Везде разная реакция, везде какая-то разная энергия, и в этом, мне кажется, особый кайф!"

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