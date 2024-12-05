США ввели санкции против гражданина Латвии

Среди юридических лиц, оказавшихся под санкциями, числятся компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Таиланде и штате Вайоминг (США). Одна из них на 50% принадлежит фигуранту санкционного списка.

"Мы продолжим защищать международную финансовую систему и предпринимать действия против обходчиков санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Параллельно с этим британские правоохранительные органы сообщили о ликвидации двух крупных сетей по отмыванию денег, которыми управляли россияне. Эти сети использовались не только российской элитой, но и британскими наркокартелями.

Операция Destabilise стала крупнейшим расследованием отмывания денег, проведенным Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) за последние десять лет.

Расследование впервые выявило связь между российской элитой, преступниками, использующими криптовалюту, и наркокартелями.

Сети Smart и TGR занимались отмыванием денег для своих клиентов, включая ирландский клан наркоторговцев Кинахэн. Помимо этого, они помогали российским клиентам обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобритании.

Сеть Smart возглавляла живущая во Франции гражданка России Екатерина Жданова, которая сотрудничала с Хаджи Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Эти три человека также попали под санкции США.

Эта сеть, как выяснилось, использовалась для финансирования операций российской разведки и отмывания средств, полученных хакерами через вымогательство.

Сеть TGR занималась переводом денег, направленных на поддержку российского пропагандистского аппарата в Великобритании.

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