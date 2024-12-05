США объявили о введении санкций против пяти физических и четырех юридических лиц, замешанных в глобальном заговоре, направленном на обход санкций в интересах российской элиты. В числе фигурантов оказался гражданин Латвии, о чем сообщило Министерство финансов США в среду.
США ввели санкции против гражданина Латвии
Попавшие под санкции лица связаны с компанией TGR Group, которую Министерство финансов США идентифицировало как обширную сеть для обхода санкций и отмывания денег.
"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы, чтобы обойти санкции США и международные ограничения", - заявил заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.
Смит добавил, что США и их партнеры настроены не допустить использования цифровых ресурсов и других незаконных финансовых схем для накопления, хранения и перевода нелегально полученных средств.
Среди физических лиц, попавших под санкции, - украинский гражданин Георгий Роси, контролировавший TGR Group, и его подчиненная, россиянка Ирина Чиркинян.
Под санкции также попал гражданин Латвии Андрейс Браденс, известный также как Андрей Царенок (зарубежные СМИ неверно указывают фамилию "Каренокс"). Он занимал руководящие должности в TGR Group. По данным латвийского реестра предприятий, ранее Браденс входил в правление нескольких компаний в Латвии и был совладельцем одной из них. Однако эти фирмы уже давно ликвидированы.
Интернет-источники сообщают, что Андрей Царенок также участвовал в соревнованиях по гребле. В одних из таких соревнований принимал участие депутат Сейма от партии "За стабильность!" Ефимий Клементьев.
Среди юридических лиц, оказавшихся под санкциями, числятся компании, зарегистрированные в Великобритании, ОАЭ, Таиланде и штате Вайоминг (США). Одна из них на 50% принадлежит фигуранту санкционного списка.
"Мы продолжим защищать международную финансовую систему и предпринимать действия против обходчиков санкций как в России, так и за ее пределами", - подчеркнул представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Параллельно с этим британские правоохранительные органы сообщили о ликвидации двух крупных сетей по отмыванию денег, которыми управляли россияне. Эти сети использовались не только российской элитой, но и британскими наркокартелями.
Операция Destabilise стала крупнейшим расследованием отмывания денег, проведенным Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) за последние десять лет.
Расследование впервые выявило связь между российской элитой, преступниками, использующими криптовалюту, и наркокартелями.
Сети Smart и TGR занимались отмыванием денег для своих клиентов, включая ирландский клан наркоторговцев Кинахэн. Помимо этого, они помогали российским клиентам обходить финансовые ограничения и инвестировать средства в Великобритании.
Сеть Smart возглавляла живущая во Франции гражданка России Екатерина Жданова, которая сотрудничала с Хаджи Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Эти три человека также попали под санкции США.
Эта сеть, как выяснилось, использовалась для финансирования операций российской разведки и отмывания средств, полученных хакерами через вымогательство.
Сеть TGR занималась переводом денег, направленных на поддержку российского пропагандистского аппарата в Великобритании.
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