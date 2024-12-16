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Я местный! Маскачка - место, где нет баров, но есть Эйзенштейн и музей детства

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"Я местный" - это новый проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаем о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии. Первая остановка - Московский форштадт, или проще говоря - Маскачка.

Почему на Маскачке нет баров и ресторанов? Криминальный флёр микрорайона - это стереотип? Где находится музей, о котором мало кто слышал, но в котором практически каждый воскликнет "О, у меня это было!". Ищем ответы на все эти вопросы в передаче "Я местный".

Нашим проводником по Маскачке стал Александр Егоров, который в 2000 году из Лиепаи приехал в Ригу и уже 24 года живёт в этом микрорайоне. Со временем Александр пришёл к тому, что начал проводить экскурсии по столице, в том числе у себя на районе.

"Я приехал в чужой, незнакомый мне город. До 9 лет, когда я переехал в Ригу, я был здесь только один раз - в зоопарке. Когда я переехал, мне стало интересно, что меня окружает и я понял, что никто не может мне дать ответ. Мне пришлось самому знакомиться со всем, что меня окружает. В какой-то момент накопилась такая база знаний, что я просто попробовал реализовать себя как гид".

Разговор на Маскачке мы начали на знаменитом Латгальском рынке, который в народе называют "Латгальчиком". "В начале 2000-х это было место сбыта вещей, которые плохо лежали в городе", - говорит Александр. 

Сегодня подобные рынки - это вымирающий вид торговли. По словам Александра, люди сами в этом виноваты, потому что предпочитают использовать интернет-магазины вместо того, чтобы прийти на рынок и купить что-то вживую.

Александр Егоров
Александр Егоров Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA

Одним из главных плюсов Московского форштадта Александр называет близость к центру. "Мы никогда не пользуемся общественным транспортом - просто идём пешком до центра и возвращаемся обратно".

Что касается репутации криминального района, то по мнению Александра это стереотип. "Единственные в моей жизни гоп-стопы, когда меня обчистили на телефон или деньги, были в районе улиц Гертрудес и Авоту, что не является Московским форштадтом, и на привокзальной площади. В моём районе этого не было никогда".

"Здесь теоретически всё тоже самое, что в центре - университет, школы, детские сады, парки, поликлиники, был даже театр, все виды транспорта, набережная".

Единственное, чего точно не хватает Маскачке - это мест, где можно пообедать, сходить на свидание, поужинать, выпить с друзьями после работы. Почему нет никаких клубов и баров?

"Вопрос - почему нет баров - он у меня тоже на самом деле очень стоит. Мне кажется бары здесь точно бы прижились, просто по каким-то даже объективным причинам ввиду истории этого района. Возможно, стереотипы, боязнь, что прогорит. Или мы так привыкли ходить куда-то в центр, или другие районы Риги типа Агенскалнса, что, возможно, даже не расцениваем Московский форштадт как место для досуга", - говорит Александр.

По словам Александра, за 24 года район изменился в лучшую сторону, но произошло это не целенаправленно, а просто потому что время идёт и вся страна меняется.

"Несколько лет назад в Саду мира прошёл городской фестиваль - это было что-то невероятное, был фудкорт, концерт, различные мероприятия. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы в этом плане город способствовал популяризации этого района среди остальной Риги".

Также Александр считает, что на районе не хватает каких-то "мест притяжения" - скульптур, памятников выдающимся деятелям, муралов. При этом на Маскачке есть историческая застройка, которая привлекает иностранных туристов.

"Многие туристы приезжают в Ригу не из-за Старого города. Если ты западный турист, то таких старых городов полная Германия и Италия. В общем-то везде они посмотрели эти старые города. Им интересна историческая застройка, которая у нас есть в городе, не средних веков, а которая в начале 20-го века была. Допустим архитектор Михаил Эйзенштейн не только в Тихом центре построил дома, но и здесь на Московском форштадте. Здесь можно увидеть творения самого культового рижского зодчего того времени".

Одним из "сокровищ" Московского форштадта является музей "Наше детство". К сожалению, о нём мало, кто знает, но в котором практически каждый воскликнет "О, у меня это было!". Со съёмочной группой TVNET было именно так.

Яна Воронова, основательница музея, 15 лет назад покупала игрушки своему сыну и начала вспоминать, какие игрушки были в её детстве. "Это был планетоход фабрики "Страуме" и мне захотелось его найти. Я нашла его и когда взяла в руки, то закрыла глаза и вернулась на лет 20 назад в прошлое", - говорит Яна.

Галерея: Музей "Наше детство"

После этого ей захотелось найти ещё игрушки и она начала собирать машинки того времени. Так и начала расти её коллекция.

Музей появился перед пандемией коронавируса в Межциемсе, он был небольшой - 54 квадратных метра. 22 февраля 2022 года музей открылся по новому адресу на улице Дзервью, 6, в Московском форштадте.

Подробнее о музее уже в следующем выпуске "Я местный"!

Если вы хотите стать героем района или знаете тех, о ком следует рассказать - пишите на почту rus.tvnet@tvnetgrupa.lv.

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