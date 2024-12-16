Я местный! Маскачка - место, где нет баров, но есть Эйзенштейн и музей детства

"Несколько лет назад в Саду мира прошёл городской фестиваль - это было что-то невероятное, был фудкорт, концерт, различные мероприятия. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы в этом плане город способствовал популяризации этого района среди остальной Риги".

Также Александр считает, что на районе не хватает каких-то "мест притяжения" - скульптур, памятников выдающимся деятелям, муралов. При этом на Маскачке есть историческая застройка, которая привлекает иностранных туристов.

"Многие туристы приезжают в Ригу не из-за Старого города. Если ты западный турист, то таких старых городов полная Германия и Италия. В общем-то везде они посмотрели эти старые города. Им интересна историческая застройка, которая у нас есть в городе, не средних веков, а которая в начале 20-го века была. Допустим архитектор Михаил Эйзенштейн не только в Тихом центре построил дома, но и здесь на Московском форштадте. Здесь можно увидеть творения самого культового рижского зодчего того времени".

Одним из "сокровищ" Московского форштадта является музей "Наше детство". К сожалению, о нём мало, кто знает, но в котором практически каждый воскликнет "О, у меня это было!". Со съёмочной группой TVNET было именно так.

Яна Воронова, основательница музея, 15 лет назад покупала игрушки своему сыну и начала вспоминать, какие игрушки были в её детстве. "Это был планетоход фабрики "Страуме" и мне захотелось его найти. Я нашла его и когда взяла в руки, то закрыла глаза и вернулась на лет 20 назад в прошлое", - говорит Яна.

Галерея: Музей "Наше детство"

После этого ей захотелось найти ещё игрушки и она начала собирать машинки того времени. Так и начала расти её коллекция.

Музей появился перед пандемией коронавируса в Межциемсе, он был небольшой - 54 квадратных метра. 22 февраля 2022 года музей открылся по новому адресу на улице Дзервью, 6, в Московском форштадте.

Подробнее о музее уже в следующем выпуске "Я местный"!

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