Когда в парке Победы в Пардаугаве планируют открыть колесо обозрения и сколько будут стоить билеты? Эти вопросы TVNET+ задал члену правления RPR Operators Дмитрию Успенскому.
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Когда закрутится колесо обозрения в Пардаугаве и сколько будут стоить билеты?
12 ноября колесо обозрения в парке Победы, самое высокое в странах Балтии, обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на колесо установили 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.
Видео: Строительство колеса обозрения