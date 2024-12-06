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Когда закрутится колесо обозрения в Пардаугаве и сколько будут стоить билеты?

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Когда в парке Победы в Пардаугаве планируют открыть колесо обозрения и сколько будут стоить билеты? Эти вопросы TVNET+ задал члену правления RPR Operators Дмитрию Успенскому.

12 ноября колесо обозрения в парке Победы, самое высокое в странах Балтии, обзавелось самым важным элементом - кабинами. Всего на колесо установили 30 кабин, каждая из которых будет вмещать по 6-8 пассажиров.

Видео: Строительство колеса обозрения

"Строительство колеса обозрения разделено на две части, - сообщил Успенский. - Ожидается, что технически колесо будет готово...

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