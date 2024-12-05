Несколько дней назад скандальный бывший политик Алдис Гобземс опубликовал в своем Instagram слухи о том, что у музыканта и поэта Гунтара Рачса может быть двое внебрачных детей, один из которых - лайфстайл-блогер Лаура Гревиня. Рачс наконец прокомментировал эту информацию.
Музыкант Гунтар Рачс прокомментировал слухи о внебрачных детях
После того как эту историю опубликовало большинство СМИ, Гунтар Рачс опроверг слухи в Facebook и отказался комментировать ситуацию в дальнейшем.
"В эти дни друзья и даже некоторые журналисты спрашивают меня: что это за информация в СМИ о моей личной жизни и "секретах"? Чтобы я что-то прокомментировал. Единственное, что я могу прокомментировать: это неправда. К сожалению, это неприятным образом затрагивает мою семью, поэтому других комментариев не последует", - написал он.
Как ранее сообщалось, Лаура Гревиня полностью отказалась комментировать распространяющиеся слухи.
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