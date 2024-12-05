Музыкант Гунтар Рачс прокомментировал слухи о внебрачных детях

После того как эту историю опубликовало большинство СМИ, Гунтар Рачс опроверг слухи в Facebook и отказался комментировать ситуацию в дальнейшем.

"В эти дни друзья и даже некоторые журналисты спрашивают меня: что это за информация в СМИ о моей личной жизни и "секретах"? Чтобы я что-то прокомментировал. Единственное, что я могу прокомментировать: это неправда. К сожалению, это неприятным образом затрагивает мою семью, поэтому других комментариев не последует", - написал он.