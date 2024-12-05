Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском районном суде.

Крайле разместил в окнах полотно цвета флага США, а на ее фоне - фотографию двух людей в форме, похожей на армейскую форму СССР, а также изображение, похожее на флаг СССР.

Как минимум два уголовных дела против Крайле сейчас находятся на рассмотрении в судах.

Ранее по другому делу суд первой инстанции приговорил Крейле к трем годам лишения свободы за размещение в окнах ее дома российской символики и другой военной символики.

Приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован и дело должно рассматриваться в Рижском окружном суде.

По еще одному уголовному делу Видземский районный суд отменил приговор суда первой инстанции и приговорил прокремлевскую активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы по делу об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде.