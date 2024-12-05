Автомобиль министра внутренних дел Эстонии повредили по заданию ГРУ

По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, цепочка организации и исполнения нападений была длинной, и не все участвовавшие в этой цепочке знали, какова действительная цель преступлений.

"Прокуратура предъявила обвинение в совершении преступлений против государства тем, кто знал цели преступления и его действительного заказчика. Другим привлеченным к нападениям лицам представляли марку и регистрационные номерные знаки автомашин и адреса, а также им обещали заплатить деньги за повреждение автомашин. Согласно доказательствам, они не знали, чьи это машины", - сказала Олев-Аас. Деньги из РФ в Эстонию за совершение преступлений не поступили.

Собранные доказательства указывают, что Хантсом планировал и подготавливал нападения с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым, действующими в интересах, по заданию и под руководством ГРУ. Хучбаров был признан виновным в совершении преступления против Эстонской Республики и в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хучбаров находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства указывают, что Хучбаров также планировал и подготавливал нападения на расположенные в Эстонской Республике мемориальные памятники и иное имущество.

"Если кто-то из подозреваемых окажется в государстве с аналогичными с Эстонией ценностями, то у указанного государства есть право задержать их и экстрадировать в Эстонию для свершения правосудия", - сказала Олев-Аас.