На заседании Сейма, обсуждая бюджет на следующий год, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил, что концерт певицы Тейлор Свифт мог бы привлечь в Латвию больше туристов, чем предложенные депутатом Айнарсом Шлесерсом (Латвия на первом месте", ЛПМ) скидки на авиабилеты для туристов.
Министр: концерт Тейлор Свифт привлечет больше туристов, чем скидки Шлесерса на авиабилеты
Предложение Шлесерса предусматривало выделение 50 миллионов евро из государственного бюджета, чтобы компенсировать 100% стоимости авиабилета туристам, которые остановятся в латвийских гостиницах минимум на две ночи и внесут 100% предоплату за отель. По словам Шлесерса, это важная мера поддержки туристической отрасли.
"Туристическая отрасль сильно пострадала за последние годы из-за кризисов, особенно пандемии COVID-19 и последующего периода высокой инфляции, что повлияло как на гостиницы, так и на других поставщиков туристических услуг. Эта программа поможет увеличить туристический поток в Латвию, стимулируя местную экономику и восстанавливая спрос на гостиницы и связанные с туризмом услуги", - отметил Шлесерс.
Однако министр экономики Виктор Валайнис указал, что от этой программы национальный авиаперевозчик airBaltic не получит никакой выгоды. Министр подчеркнул, что вложение 50 миллионов евро в такой проект не является эффективным способом увеличения числа туристов.
Он добавил, что эти скидки в основном будут использовать люди, которые и так регулярно посещают Латвию.
Валайнис заявил, что инвестирование в мероприятия могло бы принести гораздо больший приток туристов. В качестве примера он привел концерт Тейлор Свифт, который, по его мнению, привлек бы больше туристов, чем предоставление скидок на авиабилеты.
Критике предложение Шлесерса подвергла и депутат Сейма Лейла Расима ("Прогрессивные"), заявив, что идея Шлесерса отнимет деньги у жителей Латвии, передав их туристам. Также она указала, что расчеты Шлесерса о том, сколько денег туристы оставляют в Латвии, являются неверными.
"Брать деньги из бюджета и делать бизнес таким образом - недопустимо", - подчеркнула Расима.
Депутат Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") также заявила, что предложение Шлесерса неприемлемо, призвав присутствующих не поддерживать подобный политический бизнес.
Большинство депутатов Сейма отклонили предложение Шлесерса.
Напомним, что Сейм продолжает рассмотрение проекта государственного бюджета на 2025 год в окончательном чтении.
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