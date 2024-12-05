Министр: концерт Тейлор Свифт привлечет больше туристов, чем скидки Шлесерса на авиабилеты

Предложение Шлесерса предусматривало выделение 50 миллионов евро из государственного бюджета, чтобы компенсировать 100% стоимости авиабилета туристам, которые остановятся в латвийских гостиницах минимум на две ночи и внесут 100% предоплату за отель. По словам Шлесерса, это важная мера поддержки туристической отрасли.

"Туристическая отрасль сильно пострадала за последние годы из-за кризисов, особенно пандемии COVID-19 и последующего периода высокой инфляции, что повлияло как на гостиницы, так и на других поставщиков туристических услуг. Эта программа поможет увеличить туристический поток в Латвию, стимулируя местную экономику и восстанавливая спрос на гостиницы и связанные с туризмом услуги", - отметил Шлесерс.

Однако министр экономики Виктор Валайнис указал, что от этой программы национальный авиаперевозчик airBaltic не получит никакой выгоды. Министр подчеркнул, что вложение 50 миллионов евро в такой проект не является эффективным способом увеличения числа туристов.

Он добавил, что эти скидки в основном будут использовать люди, которые и так регулярно посещают Латвию.