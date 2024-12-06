В Валдлаучи пламя охватило несколько автомобилей; первым загорелся Jaguar

"В два ночи выбежал на улицу, там все горячее было, трещало", - рассказал житель соседнего дома Эдийс. Его разбудила дочь.

Мгновенно поняв, что припарковал свой автомобиль вблизи дома, мужчина, как он рассказал сам, несмотря на то, что был сонным, мгновенно выскочил на улицу, чтобы спасти от пламени свою "железную колесницу".

Эдийс рассказал, что живет в этой округе уже несколько лет, поэтому не верит в догадки, связанные со злоумышленными действиями. Мужчина не помнит похожих случаев, чтобы в ближайшей округе вспыхивали автомобили.

"Не хочется верить, что что-то намеренно", - сказал Эдийс.

Другие встреченные жители улицы Яунатнес также не считают, что под покровом ночи действовал какой-то пироман. Наиболее вероятной людям кажется версия, что у автомобиля Jaguar возникли какие-то технические неполадки.

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