В Мельбурне неустановленные лица в масках в пятницу перед рассветом подожгли синагогу, сообщает AFP со ссылкой на австралийскую полицию.
В Австралии подожгли синагогу, в которой в тот момент находились люди
Полиция еще не выяснила мотивы нападения, однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обвинил в произошедшем антисемитизм. "Это шокирующе. Насилие, запугивание и разрушения в месте для молитв - нечто такое, чего нам в Австралии никогда не стоило видеть", - заявил телерадиовещательной компании АВС премьер. "Я думаю, что нападение на синагогу - по умолчанию антисемитизм", - добавил он.
В момент поджога в синагоге находились люди, сообщила полиция, добавив, что никто серьезных травм не получил.
Очевидец рассказал полиции, что видел двух поджигателей, которые разлили в синагоге горючую смесь и подожгли. Полиция пообещала усилить патрулирование и сделать все возможное, чтобы поймать виновных.
В тушении синагоги участие принимали около 60 пожарных с 17 автомобилями.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2024
Arson attack against the Adass Israel Synagogue in Melbourne, Australia. 2 people wounded.
Melbourne has been a global hotbed of antisemitic attacks ever since October 7th 2023.
Via @TheNewsTrending pic.twitter.com/Do83bNqfiT
Член правления синагоги Бенджамин Клейн указал, что в синагоге находились несколько членов общины, но если бы ее подожгли на час позже, в здании были бы сотни людей.
Людям удалось выбежать из горящего здания через задние двери. Один мужчина заработал ожог руки, сказал Клейн, добавив, что пожар был масштабным и внутренняя часть здания сильно пострадала, в том числе уничтожены священные книги и мебель.
Клейн рассказал, что синагога за последние 12 месяцев усилила мероприятия безопасности, однако более подробную информацию не предоставил.
С октября прошлого года, когда палестинская террористическая группировка ХАМАС устроила резню в Израиле, во время которой террористы убили около 1200 человек и взяли 250 заложников, в Австралии тоже выросло число нападений на евреев и мусульман.
Правительство Австралии назначило особых послов для борьбы с антисемитизмом и исламофобией. Еврейский посланник Джиллиан Сигал заявила, что в еврейской общине Австралии растет беспокойство, добавив, что поджог синагоги вызывает в памяти образы Холокоста.
Премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан указала, что синагогу, которая была подожжена, построили пережившие холокост, и многие из первых посетителей общины были иммигрантами из Венгрии, прибывшими в Австралию после Второй мировой войны.
Аллан сообщила, что штат выделит 100 000 австралийских долларов на восстановление синагоги, и пообещала усиленное присутствие полиции в районе. Она сказала, что на поимку виновных направлены все доступные ресурсы, и отметила, что Австралия выступает против антисемитизма.
Альбанезе также подчеркнул, что в Австралии нет места антисемитизму. Премьер-министр осудил нападение на синагогу и сообщил, что федеральная полиция поможет властям штата расследовать произошедшее.
Посол Израиля в Австралии Амир Маймон сообщил, что в среду десятки сторонников палестинского движения в течение трех часов проводили акцию протеста у Большой синагоги в центре Сиднея, требуя введения санкций против Израиля. Во время демонстрации евреям не позволяли покидать синагогу.
"Мы говорим о ценностях, которые вы ждете от австралийцев, а не о моих ценностях. И для меня очевидно, что каждый должен иметь право исповедовать свою религию, свои убеждения, если он уважает других", - сказал Маймон.
Исполнительный совет австралийского еврейства, головная организация австралийской еврейской общины, призвал все австралийское сообщество осудить поджог синагоги и не оставлять евреев без поддержки.
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