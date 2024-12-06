В Австралии подожгли синагогу, в которой в тот момент находились люди

Людям удалось выбежать из горящего здания через задние двери. Один мужчина заработал ожог руки, сказал Клейн, добавив, что пожар был масштабным и внутренняя часть здания сильно пострадала, в том числе уничтожены священные книги и мебель.

Клейн рассказал, что синагога за последние 12 месяцев усилила мероприятия безопасности, однако более подробную информацию не предоставил.

С октября прошлого года, когда палестинская террористическая группировка ХАМАС устроила резню в Израиле, во время которой террористы убили около 1200 человек и взяли 250 заложников, в Австралии тоже выросло число нападений на евреев и мусульман.

Правительство Австралии назначило особых послов для борьбы с антисемитизмом и исламофобией. Еврейский посланник Джиллиан Сигал заявила, что в еврейской общине Австралии растет беспокойство, добавив, что поджог синагоги вызывает в памяти образы Холокоста.

Премьер-министр штата Виктория Джасинта Аллан указала, что синагогу, которая была подожжена, построили пережившие холокост, и многие из первых посетителей общины были иммигрантами из Венгрии, прибывшими в Австралию после Второй мировой войны.

Аллан сообщила, что штат выделит 100 000 австралийских долларов на восстановление синагоги, и пообещала усиленное присутствие полиции в районе. Она сказала, что на поимку виновных направлены все доступные ресурсы, и отметила, что Австралия выступает против антисемитизма.