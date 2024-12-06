В то же время Лавров утверждал, что Россия выступает за мирное урегулирование войны в Украине. "Путин недавно заявил, что мы готовы ко всем возможным сценариям. Но мы предпочитаем мирное решение через переговоры", - сказал он.

"Россия не желает ядерной войны с США и делает все, чтобы предотвратить ее. Военная доктрина России гласит, что главная цель - избежать ядерной войны", - указал далее Лавров.

Война в Украине

Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале агрессивной войны против Украины в феврале 2022 года. С тех пор обе стороны потеряли убитыми десятки тысяч, а, возможно, и сотни тысяч солдат. Точные данные неизвестны, поскольку ни украинская, ни российская армия не желают раскрывать свои истинные потери, отмечает агентство dpa.

Конца войны пока не предвидится. Неизвестно также, как будущий президент США Дональд Трамп будет решать конфликт в Украине, когда придет к власти 20 января. Трамп не раз давал понять, что США могут сократить помощь Украине.

В феврале 2024 года Путин впервые с начала войны дал подробное интервью американскому журналисту, также выбрав Такера Карсона, который в 2023 году был уволен с американского канала Fox News. В качестве телеведущего Карлсон на протяжении многих лет вел вечернее шоу, где распространял теории заговора, фейковые новости и разжигал ненависть к меньшинствам. Вскоре после увольнения из Fox News он запустил собственное шоу на платформе X.

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