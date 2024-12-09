Дональд Трамп, избранный президентом США, утверждает, что сможет закончить войну между Россией и Украиной за один день. Сам Трамп еще не раскрыл детали своего плана, но его советники намекают, что он намерен надавить на Украину, чтобы та смирилась с территориальными потерями и статусом страны вне НАТО в обмен на прекращение Россией военных операций. Если Украина отвергнет сделку, США прекратят военную и экономическую помощь. Если откажется Россия, Америка предоставит Украине более современное оружие.

К сожалению, этот подход основан на ошибочных предположениях. Главная цель президента России Владимира Путина - не территориальная экспансия, а подчинение украинского народа и фактическое уничтожение Украины как суверенного, независимого государства. Зверства российских войск в оккупированной восточной Украине (пытки, изнасилования, внесудебные казни, похищения) стали мрачной увертюрой к предстоящему будущему - в случае, если Путин возобладает.

Кроме того, Путин убежден, что "выигрывает" войну, и не проявляет никакого реального интереса к компромиссам. Наоборот, Россия продолжает настаивать на полной капитуляции Украины. Со своей стороны, Украина по-прежнему полна решимости бороться за выживание. Президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что украинцы больше, чем кто-либо, хотят завершения этой войны, но они требуют справедливого мира и долгосрочной безопасности.

Сделка "земля в обмен на прекращение огня" не даст ни того, ни другого, ведь Россия неоднократно демонстрировала, что ей нельзя доверять.

За последнюю пару лет Россия нагло нарушила множество договоров и соглашений, включая устав ООН 1945 года, договор о нераспространении...