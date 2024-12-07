Сотрудника муниципальной полиции подозревают в вождении в нетрезвом состоянии

21 ноября в Госполицию поступила информация о том, что мужчина управлял автомобилем Volkswagen под воздействием наркотических или психотропных веществ, сообщает представитель правоохранительных органов Мадара Шершнева.

Водитель был доставлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы, а полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия. Ожидаются результаты экспертиз, которые позволят принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.

Госполиция прямо не подтверждает, идет ли речь в данном случае о коллеге из муниципальной полиции, но указывает, что в этом уголовном процессе лицу была применена мера пресечения - запрет на деятельность.

С другой стороны, муниципальная полиция не может подтвердить факт употребления человеком наркотических веществ, поскольку подобные проверки входят в компетенцию Государственной полиции.

Представитель муниципальной полиции Элва Лубане утверждает, что на данный момент сотрудник отстранен от должности. Однако если факт подтвердится, муниципальная полиция уволит человека с работы.

"Чтобы не допускать подобных случаев в будущем, мы можем уделять еще больше внимания сотрудникам – их поведению, внешнему виду и другим признакам, сигналам. Наши сотрудники приняли участие в тренингах, где овладели навыками определения признаков опьянения человека. Однако в данном случае мы хотели бы подчеркнуть, что у конкретного человека не было этих признаков, указывающих на употребление наркотических веществ", - подчеркивает она

Лубане утверждает, что независимо от результата проверки муниципальная полиция осуждает такое поведение сотрудника и не поддерживает тот факт, что среди сотрудников учреждения работают лица с такими привычками.

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