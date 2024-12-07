Страны Балтии и Польша намерены заранее разместить вблизи границ с Россией и Беларусью материалы, необходимые для быстрого возведения фортификаций в случае угрозы агрессии, но не планируют строить аналог "линии Мажино", сказал агентству AFP командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель, сообщает Rus.Postimees.
Эстонский генерал: мы не будем строить вдоль границы с Россией и Беларусью "линию Мажино"
Линией Мажино называли тщательно оборудованную систему укреплений, построенную в 1930-е годы во Франции на границе с Германией в ожидании немецкого вторжения. Она не выполнила свое предназначение, поскольку в 1940 году немецкая армия прошла через территорию соседней Бельгии, границу с которой Франция не укрепляла, пишет Русская служба Би-би-си.
В январе Эстония, Латвия и Литва, а позже еще и Польша подписали соглашение о совместном строительстве линии обороны с целью "защиты восточного фланга НАТО".
Но "это точно не линия Мажино", "не надо ее представлять как траншею от Финского залива до Черного моря" или как "бункеры, уже заполненные солдатами", рассказал о своем видении генерал Сирель.
Он сказал, что будут построены лишь сооружения, призванные повысить выживаемость войск в начальной стадии конфликта и дать им возможность быстро возвести укрепления. Что это за сооружения, он не пояснил, пишет AFP.
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